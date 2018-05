Pedágio na Araras/Conchal será reajustado duas vezes em 60 dias

Desde o início desta quarta-feira (2) o pedágio de Araras da SP 191 (Rodovia Wilson Finardi), que liga Araras a Conchal sofreu reajuste...

Desde o início desta quarta-feira (2) o pedágio de Araras da SP 191 (Rodovia Wilson Finardi), que liga Araras a Conchal sofreu reajuste de 6,66%. O valor para veículos de passeio vai de R$ 6 para R$ 6,40. O reajuste não tem correlação com a inflação, e a justificativa é que a majoração está prevista no contrato de concessão com o governo do Estado de São Paulo e ocorre em função da conclusão da segunda fase das obras do contorno de Mogi Mirim/SP.

Por isso esse reajuste, na verdade, não é uma antecipação do reajuste anual concedido às empresas em julho. Ou seja, em apenas 60 dias a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) pretende autorizar novo reajuste no mesmo trecho, concomitante a todas as demais rodovias do estado de São Paulo (inclusive as administradas pela Intervias e CCR, que administram os trechos das rodovias Anhanguera e Wilson Finardi na região).

“Sobre o reajuste de 1º de julho, a sua aplicação também é prevista em contrato para o contrato da Intervias, bem como para o contrato da Autoban”, confirmou à Tribuna a Artesp.

O contorno de Mogi Mirim, que justifica esse aumento “fora de época” concedido na quarta-feira (2), interliga as rodovias Wilson Finardi, Engenheiro João Tosello e Monsenhor Clodoaldo de Paiva (SP-147) e Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340). Como essa interligação, em tese, interfere no trânsito na Wilson Finardi, foi permitida a cobrança.

Por enquanto o pedágio da mesma rodovia no trecho entre Araras e Rio Claro não sofre com o mesmo reajuste, mas ele deve ser alvo de recomposição em julho. Já o pedágio de Engenheiro Coelho/SP na Rodovia Engenheiro João Tosello (SP-147) também sofreu reajuste pelo mesmo motivo. A tarifa aumentou 32% e passou de R$ 5,60 para R$ 7,40. Ou seja, esses dois pedágios, que tiveram reajustes agora em maio, terão novamente reajustes nas tarifas em 1º de julho deste ano, daqui a apenas 60 dias.

No caso das praças de pedágio da Rodovia Anhanguera (SP-330) – inclusive nas praças entre Araras e Limeira, administrada pela CCR Autoban; e Araras e Leme, administrada pela Intervias – e da Wilson Finardi (SP-191) – inclusive na praça entre Araras e Rio Claro e Araras e Conchal, ambas administradas pela Intervias – o reajuste geral acontecerá normalmente em 1º de julho.

As novas tarifas para a Araras/Conchal, na praça de pedágio de Araras (km 27,5 da Rodovia Wilson Finard/SP-191) valem desde a 0h de quarta-feira (2 de maio). A reclassificação tarifária foi prevista no contrato de concessão “para incorporar custos relativos a ampliações na pista, no caso a implantação da 2ª fase do Contorno de Mogi Mirim”, segundo a Artesp, e não interferem no reajuste anual de julho, que será concedido inclusive para as praças que tiveram majoração agora em maio.

Valores do pedágio de Araras após o reajuste:

Veículo Passeio – R$ 6,40

Passeio + semirreboque – R$ 9,60

Passeio + reboque – R$ 12,80

Veículo comercial:

2 eixos – R$ 12,80

3 eixos – R$ 19,20

4 eixos – R$ 25,60

5 eixos – R$ 32,00

6 eixos – R$ 38,40

Praças de pedágio que devem sofrer reajuste em julho

Sistema Arteris/Intervias

• Praça de Leme/Via Anhangüera (Araras-Leme)

• Praça de Araras/Wilson Finardi (Araras-Conchal)*

• Praça de Rio Claro/Wilson Finardi (Araras-Rio Claro)

Sistema CCR/AutoBan

• Praça de Limeira/Anhanguera (Araras-Limeira)

• Praça de Limeira/Bandeirantes (Limeira-Santa Bárbara d’Oeste)

*Reajuste foi concedido em 2 de maio e novo reajuste deve ser concedido em 1º de julho