Pé quente

A estreia de Tite no comando da Seleção não poderia ser melhor. Com uma atuação segura diante do Equador, o Brasil venceu por 3 a 0, quebrou um jejum de 33 anos e subiu para a 5ª posição nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Teve Gabriel Jesus inspirado em sua primeira partida pela seleção principal, o garoto sofreu o pênalti do primeiro gol e ainda marcou dois golaços. Pode ser cedo demais para o torcedor ficar eufórico, porém, nas mãos de Tite, a seleção canarinho passou a impressão de estar jogando novamente com alegria. Ufa.

Ele merece

Convocado para a Olimpíada do Rio de Janeiro, o goleiro Fernando Prass sofreu uma lesão durante os preparativos da Seleção e ficou de fora da conquista do ouro inédito pelo Brasil no futebol, mas ainda pode se tornar um “medalhista”. A CBF vai pedir uma medalha extra ao Comitê Olímpico Internacional para premiar o jogador do Palmeiras, homenageado por diversos atletas do grupo após o título no Maracanã.

Vai começar

A chama paralímpica começou na última quinta-feira sua trajetória até o Maracanã, onde no dia 7 de setembro será a grande estrela da abertura da Paralimpíada. Assim como nos Jogos Rio 2016, o símbolo foi aceso em Brasília, capital do país, mas agora a partir da energia acumulada por mensagens positivas enviadas por pessoas de todo o mundo, atletas, convidados e personalidades tiveram o privilégio de participar da festa, que teve direito a condução no Lago Paranoá, passeio a cavalo e até de kart.

Adeus

O piloto brasileiro Felipe Massa anunciou a sua aposentadoria da Fórmula 1 no final da temporada 2016. A decisão do piloto surpreendeu os familiares e amigos mais próximos. A trajetória de Felipe Massa na F1 foi bastante elogiada por todos os profissionais que trabalharam com ele. Muitos acreditam que a decisão foi baseada na falta de um carro mais competitivo, porém, Massa disse que já estava pensando nisso já há algum tempo. Substituir a bandeira brasileira na F1 logo após a morte de Ayrton Senna pode ter atrapalhado um pouco a carreira do brasileiro, mas não podemos negar que em alguns momentos Massa trouxe a esperança de alegrias nas manhãs de domingo aos apaixonados por velocidade.

E agora?

Sem a presença garantida de Felipe Nars no grid da Fórmula 1 em 2017, o Brasil corre o risco de ficar sem nenhum brasileiro na maior categoria do automobilismo mundial. A escuderia Sauber não garante o brazuca nas pistas no próximo ano, e nem o brasileiro pretende continuar na escuderia que pouco evoluiu até agora nesta temporada.

Punição pesada

O elenco do Palmeiras foi informado no vestiário da Academia de Futebol sobre a punição aplicada na tarde de quinta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, em julgamento referente à briga entre palmeirenses e flamenguistas em Brasília, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Pouco antes do início do treino, o técnico Cuca reuniu os atletas e lhes informou que o clube terá que coibir a presença de torcida organizada (e de qualquer menção a elas) em 10 partidas na competição. Serão cinco jogos em casa com setor de organizadas fechado e cinco como visitante sem os 10% da carga de ingressos a que teria direito.