Pausa para reflexão

A tragédia que abalou o Brasil inteiro, e especialmente a cidade de Chapecó/SC, no sul do País, despertou uma mobilização raríssimas vezes vista no chamado “mundo do futebol”. Praticamente todos os clubes futebolísticos considerados “grandes” do Brasil se solidarizaram com os familiares e com os torcedores da Chapecoense, após a queda do avião da equipe na Colômbia, que culminou com a morte de mais de 70 pessoas.

As instituições que comandam o poderoso futebol nacional estão oferecendo aos sobreviventes da tragédia – e aos familiares de todos os envolvidos – ajuda financeira e apoio para que, enquanto a tragédia não seja superada, ao menos haja o apoio necessário a quem enfrenta esta difícil situação.

Esta mobilização dos clubes de futebol profissional do Brasil, ante às questões extra campo, acaba soando como novidade, justamente por serem raros episódios tristes como este, e envolvendo clubes de expressão como a Chapecoense.

Para quem acompanha o futebol, a situação em que ocorreu o desastre impressiona ainda mais porque nunca a Chapecoense esteve tão próxima do apogeu como estava agora. O time de futebol de Santa Catarina disputaria a final da Copa Sulamericana, um campeonato importante para as equipes da América do Sul.

Mas a questão não é só o futebol. O futebol – um dos esportes que envolvem as maiores estruturas do planeta – deu contornos ainda mais marcantes à tragédia. Mas se existe algo para se aprender com o ocorrido, é como este caso ajuda a mostrar o potencial que os clubes têm, quando querem, de realizar – de forma coordenada – ações em prol da sociedade brasileira.

Nada mais justo que os clubes se mobilizem com o trágico acidente que ceifou dezenas de vidas. Mas se esta situação trágica pode ser usada para uma reflexão, esta diz justamente respeito ao alento em vislumbrar a possibilidade dos mesmos clubes terem um papel social mais ativo em relação aos problemas, tragédias e até na política nacional.

As equipes que agora se unem em prol de outro time – de forma justa, merecida e honrosa – e que prestarão homenagens certamente sinceras e emocionadas, podem registrar como saldo dessa trágica história que tais instituições, unidas, têm o poder de mobilização nacional equivalente (ou até superior) a dezenas de entidades importantes da sociedade civil.

Uma situação tão agressiva e violenta – como esta que acometeu toda a equipe da Chapecoense – nos faz pensar como a vida é frágil e como nossas ações devem ser corretas, justas e honestas. São nestas horas que o pensamento toma conta de todos nós, de forma natural.

Por isso, não é demais afirmar que a mobilização dos clubes pode ajudar a sociedade – e os milhões de torcedores brasileiros – entender que não somente em momentos como este devemos nos unir e ser solidários. O momento pode se transformar justamente em uma pausa – infeliz e indesejada – para reflexão, de como a vida de qualquer pessoa – seja ela anônima ou um famoso jogador de futebol – tem a mesma fragilidade.