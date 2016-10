Paulinho Nascimento permanece em espera sobre eleições

Apontado como prefeito eleito de Araras em parcela dos sites noticiosos, Paulinho Nascimento (PSD) ainda aguarda o julgamento sobre a candidatura de Pedrinho Eliseu...

Apontado como prefeito eleito de Araras em parcela dos sites noticiosos, Paulinho Nascimento (PSD) ainda aguarda o julgamento sobre a candidatura de Pedrinho Eliseu (PSDB) com a expectativa de que possa assumir a prefeitura em janeiro de 2017.

O então candidato explicou à Tribuna, na tarde de ontem (3) que, em sua interpretação, os votos a Pedrinho seriam nulos, e então ele foi o candidato mais votado. Mesmo assim, Paulinho vê a situação como ‘delicada’, mas aponta que, hoje, ele é o apontado oficialmente como eleito.

“Estamos tranquilos e otimistas, mas não vamos nos precipitar”, conta, complementando que apesar de balanço positivo ante a seu nome – apontado por veículos nacionais como prefeito eleito de Araras – decidiu não comemorar a possível vitória.

Com o impasse, o departamento jurídico da candidatura de Paulinho pretende acompanhar o caso de perto; caso haja novo revés de Pedrinho. Mesmo assim, Paulinho mantém a postura de não se denominar como futuro chefe do Executivo. “Ainda não me considero prefeito”, explica.

Questionado sobre o resultado das eleições, Paulinho avaliou que houve uma queda ante as suas expectativas, dando a entender que houve, na reta final de campanha, sutil queda na intenção de votos a ele.

Mesmo assim, o engenheiro garante: espera que o problema se resolva o quanto antes, para que a cidade saiba o rumo a ser seguido. “Todo esse transtorno trouxe problemas a todos”, finalizou Paulinho.