Patrocínia Francisco é a nova presidente da ComArt

Desde junho o ComArt (Conselho Municipal de Artesanato e Arte) tem uma mulher na presidência. Trata-se de Patrocínia Aparecida Francisco, de 55 anos, que fica no comando do conselho nos próximos dois anos e assumiu o cargo do ex-presidente, Francisco Falavigna.

O ComArt é o mais importante conselho composto por artesãos e artesãs ararenses, sendo 100 cadastrados atualmente. O órgão é muito conhecido pela feira de artesanato que acontece mensalmente, sempre na semana do pagamento, na Praça Barão de Araras, Centro.

Neste mês, por exemplo, as 24 barracas estão montadas desde a última segunda-feira (4) na Praça e as vendas terminam na próxima sexta-feira (8). Patrocínia trabalha na feira e sua barraca vende peças fabricadas em crochê e tricô. Entre as peças, o consumidor encontra toucas, tapetes e guardanapos.

Ela conta que herdou da avó Felícia o talento para o artesanato. “Comecei a fazer crochê aos 16 anos, depois fui aprimorando até se transformar em fonte de renda”, recorda. Na feira de artesanato da Praça Barão participa há 14 anos e acompanhou a evolução do ComArt.

“Temos muitos desafios, mas queremos visibilidade e conquistamos algumas nos últimos meses como a participação nas festas do Café & Chocolate e Arraial na Praça”, aponta. As festas são promovidas pela Prefeitura, em parceria com entidades assistenciais da cidade.

A artesã fala que os artesãos e artesãs que compõem o ComArt desejam mais visibilidade e participação em outras feiras. Por fim, cita a última conquista da categoria e que é a participação na Feira do Agricultor, que começou ontem (6) no Parque Ecológico e Cultural Gilberto Rügger Ometto.