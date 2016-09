Patrimônio dos prefeituráveis e vices soma R$ 10 mi

Os eleitores de Araras podem conhecer detalhes do perfil dos candidatos que disputam as eleições esse ano em Araras. As informações são disponibilizadas publicamente...

Os eleitores de Araras podem conhecer detalhes do perfil dos candidatos que disputam as eleições esse ano em Araras. As informações são disponibilizadas publicamente e se referem a detalhes sobre os pleiteantes a prefeito, vice e vereador.

É possível checar detalhes do patrimônio dos candidatos a qualquer cargo eletivo. Numa rápida consulta, por exemplo, se verifica que, somadas, a lista de bens dos cinco candidatos a prefeito de Araras, com os cinco candidatos a vice-prefeito, passa dos R$ 10 milhões.

A consulta ainda rende informações como idade, escolaridade e profissão, estado civil, data de nascimento e até os andamentos do processo de candidatura, por meio do site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o www.tse.gov.br. Junto a essa lista, o TSE disponibiliza então a relação de bens declarada pelos políticos. A declaração de bens à Justiça Eleitoral é obrigatória a quem quer ser candidato, e a lista é pública.

A declaração feita pelos políticos não precisa ser como as feitas para o Imposto de Renda. Ela acontece para se dar publicidade, ou seja, a idéia é que a declaração de bens torne o processo eleitoral mais transparente – e por isso os dados são públicos.

A lista de bens de Bonezinho Corrochel (PTB), por exemplo, chega a R$ 98.597,70, envolvendo apenas um consórcio e dinheiro.

No caso do prefeiturável Breno Cortella (PDT), há uma extensa lista, mas com pequenos percentuais em imóveis e terrenos, decorrentes de espólios. A soma de bens inclui ainda casa e carro do candidato. Tudo, somado, chega a R$ 441.368,47

Du Severino (PTN) também tem em sua lista dinheiro, partes de imóveis, casa e até título de clube social, que, somados, chegam a R$ 79.999,62.

Paulinho Nascimento (PSD) tem partes em terrenos, ações e empresa. Além disso, consta na lista dele aplicação de renda fixa, fundo de capitalização, dentre outros investimentos. O total em bens declarados por Paulinho à Justiça Eleitoral é de R$ 1.526.629,86.

Pedrinho Eliseu declara, em sua lista de bens, carro, casa, móveis de seu escritório de advocacia, título de clube social e investimentos. Toda a lista de bens de Pedrinho Eliseu chega a R$ 268.553,03.

Nas listas dos vices, o vice de Bonezinho, o médico Donizeti de Lima (PP) declara à Justiça ter apartamentos, casa, cota de capital em sociedade, fundo de investimento, dentre outros bens, que somam R$ 1.159.720,87

Já o vice de Pedrinho, o médico Luiz Emílio Salomé (PSDB) ter bens declarados à Justiça Eleitoral em soma de R$918.503,09. Na soma estão veículos, casa, terreno e capital social de empresas.

O vice de Du Severino, advogado Paulo Campanhollo (PTN) totaliza, em bens declarados antes da campanha, R$ 192.945,57. O candidato declara ter dois veículos e uma casa, que chegam à somatória do valor.

O empresário Irineu Maretto (PSD), vice de Paulinho Nascimento, tem bens declarados, na totalidade, em R$ 5.328.855,17. A lista inclui terrenos, apartamentos, cotas de capital social, saldo em conta, dentre outros itens.

Já o vice de Breno, o enfermeiro Nelsinho Barbosa (PSC), declara apenas um bem, um automóvel Nissan March 2014, financiado. O valor total de bens declarado por Nelsinho é de R$ 21.000,00.

Valor dos bens dos candidatos a prefeito

Bonezinho Corrochel

Total em Bens: R$ 98.597,70

Breno Cortella

Total em Bens: R$ 441.368,47

Du Severino

Total em Bens: R$ 79.999,62

Paulinho Nascimento

Total em Bens: R$ 1.526.629,86

Pedrinho Eliseu

Total em Bens: R$ 268.553,03

(veja a lista completa na edição da Tribuna de sábado – 24 de setembro)