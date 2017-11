Passeata no próximo sábado quer debater violência doméstica

Concentração acontece às 9h no Ginásio de Esporte e encerramento será no Largo da Basílica Uma passeata agendada para o próximo sábado (18) pretende...

Compartilhe em suas redes sociais!

Concentração acontece às 9h no Ginásio de Esporte e encerramento será no Largo da Basílica

Uma passeata agendada para o próximo sábado (18) pretende chamar atenção da população para os efeitos da violência doméstica em todos os setores da sociedade. Organizada pela Associação Reviver, a concentração será às 9h no Ginásio de Esporte Nelson Rügger.

De lá, os participantes caminharão pelas ruas até o Largo da Basílica, na Praça Barão de Araras. A presidente da Reviver, Márcia Longo, explica que a passeata é a primeira, mas a associação existe há 25 anos.

Márcia defende amplo debate aberto sobre a violência doméstica, principalmente quando ela causa danos para crianças e adolescentes. “Muitas vezes os filhos assistem as agressões dentro de casa e os efeitos para a trajetória de vida deles são imensos”, afirma.

Cita o atraso de Araras em criar estatísticas com dados da violência doméstica, que impede a adoção de políticas públicas eficazes. “No Mapa da Violência não existem dados sobre o assunto e parece que não existe violência na cidade, mas não, existe sim, não sendo notificada e é grave”, alerta.

Um dos objetivos da passeata é este e panfletos serão entregues durante o percurso e também em frente a Basílica de Nossa Senhora do Patrocínio. O movimento é forte nas redes sociais e foi criada a hashtag (linguagem comum nas redes sociais) #Sem Filtro para compartilhar todas as atividades. “A hashtag sem filtro mostra a realidade, que precisa ser transparente para ser debatida. Muitas vezes as vítimas estão sorrindo nas fotos, mas a realidade é outra e fica escondida”, explica.

A caminhada conta com apoio da Secretaria Municipal da Educação e contará com divulgação por “flyers”, além de adesivos e camisetas, que serão vendidas por R$ 30,00, com toda a arrecadação destinada a outras campanhas organizadas pelo grupo.

Marcia afirma que a mobilização é resultado do trabalho desenvolvido junto aos professores da rede municipal de Educação que aderiram à proposta e se envolveram na organização da caminhada. “Queremos passar como mensagem a busca por uma sociedade mais justa e humana, menos violenta e agressiva, mais tolerante e menos preconceituosa”, finaliza.

Passeata #Sem Filtro Não Esconda a Agressão, denuncie!

Dia: sábado (18), às 9h

Concentração: Ginásio de Esporte Nelson Rügger

Encerramento: Largo da Basílica de Nossa Senhora do Patrocínio