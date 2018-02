Passando pelo prefeito Alguns dos secretários municipais de Araras estariam buscando um pouco mais de autonomia para adotar medidas que julgam necessárias em suas...

Alguns dos secretários municipais de Araras estariam buscando um pouco mais de autonomia para adotar medidas que julgam necessárias em suas respectivas pastas. O problema apontado, por uma parcela deles, é que o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) gostaria de estar a par de tudo e mesmo querendo, por um lado, delegar funções e responsabilidades, em outro viés acaba apresentando um perfil centralizador e acaba puxando para si a responsabilidade de algumas decisões pontuais, incluindo decisões sobre a melhor aplicabilidade das receitas.

Candidato a governador

Paulo Skaf, presidente da Fiesp (Federação das Indústrias de São Paulo) e do Sesi (Serviço Social da Indústria) esteve em Araras nesta sexta-feira (2) para inaugurar o Sebrae Aqui, na Acia (Associação Comercial) de Araras. Durante a semana ele esteve noutras cidades da região. Na quinta-feira, Skaf inaugurou um escritório regional do mesmo Sebrae em Campinas e, em entrevista à Rádio CBN, deixou claro que deve mesmo ser candidato a governador de São Paulo pelo PMDB. Ele chegou até a ser questionado se uma possível ausência do PSDB nas eleições não daria mais chances a ele – mas ele se esquivou – e ainda mostrou um tom ‘político’ ao demonstrar não ver problemas em um de seus ‘parceiros’ políticos, o prefeito campineiro Jonas Donizete (PSB), apoiar um potencial rival dele – o atual vice-governador Márcio França (PSB).

Márcio França e Brambilla

A candidatura de Márcio França (PSB), atual vice-governador, pode ganhar força se Geraldo Alckmin (PSDB), um dos líderes do PSDB no país, resolver apoiar mesmo a candidatura própria de seu aliado e atual vice ao governo do Estado. Há ainda evidente resistência dos tucanos em não lançar um candidato próprio, já que o partido governa São Paulo há mais de 20 anos ininterruptos. Mas caso o PSDB resolva mesmo focar suas forças na candidatura de Alckmin à presidência da República, e apoiar Márcio França, a candidatura de França pode emplacar de vez. A parte positiva para Araras é que o vice-governador se aproximou e muito do ex-prefeito Nelson Brambilla (PSB), provável candidato a deputado estadual. França foi um dos principais entusiastas da entrada de Brambilla na legenda e se ambos conseguirem sair vitoriosos da campanha que se aproxima, há quem enxergue chances de finalmente a cidade ter um interlocutor “grudado” no governador do Estado.

Cidadão lemense

A Câmara de Vereadores do Município de Leme finalmente vai conceder ao representante da Fiesp (Federação das Indústrias de São Paulo), Paulo Skaf, o título de cidadão lemense. A Sessão Solene de entrega do Título de Cidadão Lemense a Paulo Skaf estava prevista para acontecer na última sexta-feira (2) a noite, na Câmara Municipal de Leme. Apesar de Skaf não ter uma relação tão íntima com a cidade vizinha, ele foi homenageado “pelos relevantes serviços prestados à comunidade”. A concessão da cidadania lemense a Skaf, na verdade, foi aprovada há muito tempo, mas só agora ele vai à Leme receber a “honraria”.

Próximo de Araras

Nome já próximo a Araras há anos, o deputado federal Nelson Marquezelli (PTB) esteve na última quarta-feira (31) no Paço Municipal para um encontro com os secretários municipais Paulo Bertolini (Planejamento) e Sônia Antigo (Gabinete), e com o presidente do Saema (Serviço de Água e Esgoto de Araras), Rubens Franco Júnior. O encontro teve um ar mais ‘político’ e serviu apenas para Marquezelli estimar o andamento das emendas parlamentares destinadas para Araras e dos projetos no Ministério das Cidades e no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. “Temos a convicção de que os recursos das emendas são essenciais para tirar do papel os grandes projetos de mobilidade e infraestrutura previstos no plano de governo do prefeito Pedrinho Eliseu”, teria sugerido o deputado na conversa.

Próximo aos dois lados

Nelson Marquezelli (PTB), cujo reduto eleitoral é sediado em Pirassununga/SP, tem mantido forte proximidade com o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), sem se afastar contudo, das lideranças de seu partido em Araras – incluindo a vereadora Regina Corrochel (PTB), que mantém papel de oposição ao prefeito. Com isso o parlamentar vem galgando apoio da grande massa política na região, agradando a “gregos e troianos”. Vale lembrar que neste ano serão disputadas as eleições para deputado, e nesse período de véspera os vereadores e prefeitos veem a chance de ‘cobrar’ apoio dos deputados para a vinda de verbas para os municípios – e em troca, os candidatos a deputados devem cobrar apoio em suas candidaturas, como é usual. Independentemente disso, a hora de se cobrar a vinda de verbas para as cidades é agora!

Lista tríplice

O prefeito Pedrinho Eliseu tinha três nomes favoritos para assumir a Secretaria de Segurança Pública. Além, do escolhido, subtenente da Polícia Militar, Marcos Buzolin Gonçalves, com 30 anos de atuação na Polícia Militar, outros dois nomes foram consultados. O delegado Francisco Paulo Oliveira Lima, que atuou na cidade por duas oportunidades por mais de 15 anos, e Mário José Grachet, ex-chefe da Delegacia de Polícia Federal de Campinas e um dos coordenadores da campanha do prefeito, em 2016, estavam entre os cotados.

Favorito dos tucanos

Dentro da velha guarda do PSDB – o grupo político histórico ligado ao ex-prefeito Warley Colombini (falecido em 2007) e ao ex-vice-prefeito Carleto Denardi –, o favorito para assumir a Segurança Pública era o coronel da reserva do Exército João Tranquillo Beraldo. Com experiência no cargo – foi secretário da pasta entre 2013 e 2016, – Beraldo tem admiração das tropas. E Beraldo é casado com Águida, irmã da ex-primeira-dama de Araras, dona Maria Colombini.

Voltas que a vida dá

A relação entre o novo titular da Segurança Marcos Buzolin e do delegado titular de Araras Edgar Albanez é antiga. Há 30 anos, o caminho dos dois se cruzaria nas delegacias. Na época, Marcos, ainda, era soldado e Albanez, escrivão de policia. 30 anos depois, ambos integram o alto comando das forças de segurança de Araras.

Almoço entre amigos

Grande estrela da solenidade de inauguração do Sebrae Aqui, ontem na Acia de Araras, o presidente da Fiesp Paulo Skaf foi recepcionado em Araras pelo empresário e fazendeiro Ivan Fábio Zurita. Skaf desceu na fazenda Santa Cruz e almoçou com o amigo de longa data, e com Ethiene Jensen, empresário ararense com grande relação e conselheiro da Fiesp.

TORPEDO

“Um partido que está há 24 anos no Poder, tudo que sabia já fez, seja coisa boa ou coisa ruim”.

Do presidente da Fiesp, Paulo Skaf, em entrevista à Rádio CBN sobre sua possível candidatura ao governo de São Paulo, comandado há mais de duas décadas pelo PSDB