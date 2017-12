Passagem de ônibus em Araras vai a R$ 3,20 por correção inflacionária; estudantes pagarão menos

Quem utiliza o transporte coletivo em Araras vai precisar gastar um pouco mais para usar os ônibus em Araras. Isso porque a tarifa vai...

Quem utiliza o transporte coletivo em Araras vai precisar gastar um pouco mais para usar os ônibus em Araras. Isso porque a tarifa vai ser corrigida de acordo com a inflação do último ano e passa, já na próxima terça-feira (2), e passará para R$ 3,20. Isso porque a inflação apurada no período calculada pelo TCA impõe alta de 9 centavos. Tribna apurou a informação com exclusividade na noite de terça-feira (26), mas a informação ainda não foi anunciada oficialmente. Contudo o martelo já está batido e a correção inflacionária será oficializada já amanhã.

Como o TCA não tem como cobrar uma tarifa tão detalhada, decidiu-se então pela majoração de mais 1 centavo, para que haja praticidade na cobrança da tarifa. A autarquia decidiu cobrar a inflação do período temendo que se em 2018 as tarifas não forem suficientes para cobrir todos os gastos, o Tribunal de Contas do Estado possa enxergar problemas na gestão.

No início de 2017 o presidente da autarquia, Élcio Rodrigues, anunciou que não haveria reajuste, em consenso entre ele e o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB). A nova alteração também decorreria de uma concordância entre ambos. Tribuna apurou ainda que apesar da correção inflacionária não ocorrer desde janeiro de 2016 (há dois anos), decidiu-se que a inflação considerada será apenas a do último ano – menor que 3%.

A informação deve constar amanhã já nos ônibus coletivos – serão afixados cartazes em todos os ônibus da cidade.

Tarifa para estudante despenca

Apesar da correção inflacionária do transporte coletivo de Araras para as passagens consideradas “comuns”, os estudantes que utilizam o transporte coletivo em Araras e pagam pelo serviço terão mais incentivo para usar os ônibus.

Hoje os estudantes ararenses pagam R$ 2,24 por trajeto, e como forma de uma “compensação” pela alta de 1 centavo maior que a inflação, o presidente do TCA, Élcio Rodrigues, e o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) decidiram que os estudantes, em 2018, vão pagar apenas R$ 1,60 por trajeto, segundo Tribuna confirmou oficiosamente – esta informação também ainda não foi anunciada pela Prefeitura, mas deve ser divulgada também amanhã, quarta-feira (27).

A ideia é também incentivar o uso do transporte coletivo pelos estudantes da cidade – o público alvo é composto também por universitários. Já quem estuda nas escolas públicas e precisa do transporte continua tendo o direito de viajar sem custo.