Passa a valer multa de até R$ 2 mil por descarte de lixo com cacos de vidro e perfurantes

ANA MARIA DEVIDES Agora é lei. E quem descumprir vai sentir doer bastante, e no bolso: descartar lixo com cacos de vidro ou...

Compartilhe em suas redes sociais!

ANA MARIA DEVIDES

Agora é lei. E quem descumprir vai sentir doer bastante, e no bolso: descartar lixo com cacos de vidro ou materiais perfurantes passa a ser conduta sujeita a multa de R$ 200,00. E se esses itens causarem ferimentos aos coletores de lixo, a multa será de R$ 2 mil para o responsável pelo descarte. É o que determina a Lei Municipal Complementar 119, de 20 de agosto de 2018, publicada da última quarta-feira no Diário Oficial do Município. A propositura foi feita pelo vereador Jackson de Jesus (PROS).

A legislação insere o novo regramento no Código de Posturas de Araras, que, por sua vez, disciplina vários outros aspectos do funcionamento da vida urbana. E estabelece também que “o lixo originário de hospitais, clínicas médicas, odontológicas ou veterinárias e farmácias, quando passível de contaminação, será obrigatoriamente acondicionado em recipientes especiais, de material plástico, que serão transportados fechados até o local de incineração, conforme procedimento e definições fixadas em regulamento”.

Os acidentes com pedaços de vidro descartados sem cuidados no lixo domiciliar ou mesmo com objetos pontiagudos não são incomuns e envolvem, principalmente, os servidores que coletam o lixo pela cidade.

Em março deste ano, um servente que atua na limpeza pública machucou uma das pernas com uma garrafa de cerveja quebrada que estava num dos sacos que recolheu nas ruas do Jardim Cândida, zona Oeste. Ele precisou passar pelo Pronto-Socorro, onde recebeu vários pontos no ferimento.

Outros itens como agulhas usadas na administração de medicamentos também oferecem risco de ferimentos e contaminações.

Coletores serão treinados

Os coletores de lixo da limpeza pública serão treinados para intensificar a vigilância e identificação dos volumes que contiverem cacos de vidro e perfurantes. Segundo o secretário de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais, ao qual o setor é subordinado, eles já têm prática com o problema, mas agora, serão ainda mais orientados a documentar as infrações. “Eles vão identificar os volumes, a residência, e chamar um fiscal urbano para, no ato, concluir a averiguação e tomar as medidas cabíveis”, disse Cerri. “O intuito nunca é punir, mas sim, conscientizar”, acrescentou ele.

Descarte seguro

A Anavidro (Associação Nacional de Vidraçarias) oferece, em seu site, dicas de como realizar o descarte de cacos de vidro com segurança. As dicas também valem para objetos perfurantes.

– Envolva bem os pedaços do vidro em várias folhas de jornal ou plástico bolha e coloque em uma caixa de papelão; sobre a caixa ou pacote, cole um aviso: “Cuidado – Vidro”.

– Outra opção é cortar uma garrafa pet, colocar os pedaços de vidro dentro dela e fechá-la com a parte superior, lembrando-se de vedá-la bem com fita adesiva, para que não abra no caminho; Caixinhas de leite longa vida também servem para essa mesma finalidade. Não deixe de fecha-la com fita adesiva e de colar ou escrever um aviso sobre o conteúdo;

– Se o vidro for reciclável, como embalagens de bebidas, alimentos, medicamentos e cosméticos, verifique o dia da coleta seletiva do seu bairro e descarte o material junto com o lixo limpo, porém escreva no pacote que o conteúdo é vidro;

– Monitores de TV e computador são lixo eletrônico e não podem ser descartados com o lixo comum ou reciclável. Devolva o equipamento ao fabricante ou informe-se sobre os locais que fazem essa coleta na sua cidade.

– Lâmpadas fluorescentes devem ser descartadas em locais específicos por possuírem resíduos tóxicos, informe-se sobre o local de descarte na sua cidade. Já as lâmpadas incandescentes podem ser descartadas no lixo comum, pois não podem ser recicladas, mas também precisam ser protegidas para não causarem ferimentos.