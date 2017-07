PAS da Praça Barão será reativado para nova zona azul

O PAS (Posto Avançado de Segurança) da Praça Barão de Araras poderá ser reativado para abrigar a central de atendimento da nova zona azul....

O PAS (Posto Avançado de Segurança) da Praça Barão de Araras poderá ser reativado para abrigar a central de atendimento da nova zona azul. Nas últimas semanas, as tratativas para restabelecer o estacionamento rotativo pago avançaram tanto na Prefeitura, como na Câmara Municipal.

Caso ocorra como planejada, a zona azul começa a operar a partir de agosto. Até lá, equipes do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) trabalham na sinalização na área central e aplicam mudanças como o estacionamento com vagas em 45º, ambas na Praça Barão de Araras.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Civil, Moisés Furlan, disse que a reativação do PAS que fica atrás da Basílica Nossa Senhora do Patrocínio, precisamente em cima dos sanitários públicos, poderá resolver o problema da segurança pública também.

Desde a desativação e consequente abandono, durante anos munícipes questionam a ausência de segurança atrás da Basílica e solicitam o retorno do PAS. Com a central, a Segurança Pública pretende resolver dois problemas em apenas em uma única cartada.

“A central de atendimento começará a ser montada nos próximos dias. O local passará por manutenção com instalação de computadores para o trabalho dos guardas”, explica Furlan.

A meta da Segurança Pública não é manter apenas uma central na região da Praça Barão, mas outra que está prevista a ser implantada em uma sala que fica no Casarão da Cultura, localizado na Praça Monsenhor Quércia (Calçadão).

A central de monitoramento contará com equipamentos de alta tecnologia, que receberão imagens captadas pelas câmeras já instaladas na Estação Rodoviária Padre João Modesti e Parque Municipal Fábio da Silva Prado (Lago). Outras serão instaladas em demais pontos públicos como a própria Praça Barão e ruas de maior movimento, uma delas a Tiradentes. As câmeras ajudarão na fiscalização da zona azul.

Aliás, a implantação de tal sistema foi confirmada pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) em seu programa de rádio na semana passada. Porém, antes prevista para este semestre, o investimento poderá sair no fim deste ano ou no mais tardar apenas no início de 2018.

PAS foi encerrado com outros criados pela gestão Meneghetti

O PAS que fica atrás da Basílica e que será transformado em central de atendimento da zona azul foi desativado com os demais, todos construídos durante gestão do ex-prefeito Luis Carlos Meneghetti.

Na época, os postos foram muito questionados sobre seu alto custo e pouca utilidade – no total custaram cerca de R$ 600 mil. Os PAS foram alvos de investigação de valores das obras pelo Tribunal de Contas e pela Justiça.

Durante a gestão Nelson Brambilla (PT) chegou a ser cogitado seu restabelecimento, que inclui PAS de alguns bairros, mas a comprovação da ineficácia em manter guardas parados nos locais foi um dos motivos para abortar o projeto.