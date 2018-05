Partidos protocolam pedido para Justiça marcar eleições para prefeito de Araras em 2018

Diversos partidos de Araras se juntaram em pedido para que a Justiça Eleitoral local marque as eleições para prefeito ainda este ano. Hoje, com...

Diversos partidos de Araras se juntaram em pedido para que a Justiça Eleitoral local marque as eleições para prefeito ainda este ano. Hoje, com o calendário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) limitado a junho, não haveria tempo hábil para eleições a prefeito de Araras ainda em 2018 se o calendário fosse seguido.

Mas o próprio TSE respondeu à Tribuna que se houver pedido do TRE (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) para que o TSE permita eleições fora desse calendário, o próprio TSE tem autonomia de autorizar o pleito com um pedido devidamente justificado.

Os mesmos partidos querem que a eleição seja de fato marcada com urgência. Estava previsto que o documento seria protocolado nesta tarde junto à Justiça Eleitoral de Araras. Em seu teor o pedido cobra “que seja marcada a eleição suplementar ainda no corrente ano, conforme determina o artigo 224 do Código Eleitoral”.

O referido artigo cita que “Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o Tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias”. Ou seja, as legendas entendem que as eleições precisam ser marcadas dentro desse prazo para não se ferir a lei.

Os presidentes (ou representantes) dos partidos que assinam o documento são Leonel Cerri (PC do B), João Roberto Santo Corrochel (PTB), Roberto Benetti (Pros), Eduardo de Moraes (PSB), Donizetti Florêncio de Lima (PP), José Roberto Rimério – Miqueira (PR), Claudemir Brucieri (Podemos), Claudemir Alves da Silva (PSC) e Robson Carlos Bonfim (PRP) .

O documento ainda adota tom crítico ao prefeito interino, Carlos Jacovetti, acusando-o de, juntamente com o pai do ex-prefeito, vereador Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), ter adotado “tom de ironia e afronta ao poder judiciário durante a solenidade de posse do prefeito interino”, acusando Jacovetti de “deixar claro” que aguardaria o retorno do ex-prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB).

“O prefeito em exercício e o genitor do ex-prefeito ao se posicionarem de tal forma, afastam os investidores da cidade e causam na cabeça dos eleitores sensação de impunidade, vez que resta evidenciado a possibilidade de pretensa candidatura do prefeito cassado, deixando claro que as determinações judiciais de nada valem”, acusa o documento assinado por Leonel Cerri e pelos partidos citados.

O que incomodou o grupo de legendas foi o fato do prefeito Carlos Alberto Jacovetti ter dito, ao assumir a Prefeitura de Araras, que estava cumprindo mera formalidade e de que o ex-prefeito voltaria em 45 dias. Para as legendas as falas “desrespeitam o poder judiciário, primeiro; porque não se existe uma certeza de ele [Pedrinho Eliseu] possa concorrer ao próximo pleito, segundo; afirmar o seu retorno mesmo antes de uma eleição, com a devida vênia, caracteriza campanha eleitoral extemporânea”, reforça o documento.

Os partidos, de oposição ao ex-prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), pedem no documento ainda que “considerando ainda o que consta do V. Acórdão, requer seja determinado e designado novo pleito eleitoral no prazo de 40 dias” e ainda alegam que “o candidato Pedro Eliseu Filho não pode ter seu registro deferido, ou seja, ele não poderá participar do novo pleito” e reforçam que na designação os tribunais devem se “atentar” à proibição citada pelas legendas.