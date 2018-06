Partidos cobram que TRE-SP defina data da eleição

Depois de cobrarem, oficialmente, que a Justiça Eleitoral local definisse datas para as eleições para prefeito de Araras ainda este ano, dezenas de partidos...

Depois de cobrarem, oficialmente, que a Justiça Eleitoral local definisse datas para as eleições para prefeito de Araras ainda este ano, dezenas de partidos políticos entraram nesta segunda-feira (4) com um pedido de Execução do Acórdão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que definiu que Araras passará por novas eleições para prefeito.

O principal pedido é que a Resolução com data e regras da eleição seja elaborada pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) O pedido foi protocolado no final da tarde de segunda-feira em São Paulo.

Os partidos querem que o TRE-SP cumpra o acórdão e faça a Resolução com todas as regras para as eleições para prefeito de Araras em poucos dias. Há entendimento de que o TRE paulista tem demorado demasiadamente para marcar as eleições, mesmo já tendo o TSE que elas sejam marcadas – e isso estaria acontecendo por demora da Justiça Eleitoral local em comunicar o próprio TRE sobre o andamento do caso na cidade.

O grande problema é que hoje, com o calendário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) limitado a junho, não haveria tempo hábil para eleições a prefeito de Araras ainda em 2018 se o calendário fosse seguido. Mas o próprio TSE respondeu à Tribuna que se houver pedido do TRE (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) para que o TSE permita eleições fora desse calendário, o próprio TSE tem autonomia de autorizar o pleito com um pedido devidamente justificado.

Os partidos que realizam o pedido também entendem que há urgência na realização de eleições, e advogado representando as legendas PC do B, PTB, Pros, PSB, PP, PR, Podemos, PSC e PRP de Araras alega que a Justiça Eleitoral de Araras deveria ter notificado o mesmo TRE-SP sobre os fatos e já ter requerido ao mesmo TRE-SP a edição da Resolução que garanta a realização das eleições suplementares. “Ocorre que aquele juízo se manteve inerte, fato que culminou com uma notória instabilidade política e social no Município”, aponta o representante dos partidos ararenses que assinam o documento.

Para os partidos, os atos praticados pelo Presidente da Câmara (hoje Carlos Jacovetti – Rede) no o exercício do cargo de prefeito caracterizam “potencialidade de danos irreparáveis ou de difícil reparação para a coletividade” no Município. O pedido ainda sugere que a ideia é “evitar que um prefeito judicialmente cassado, após o devido processo legal e com o exercício da ampla defesa e do contraditório, continua governando mesmo afastado do cargo”.

Os mesmos partidos querem que a eleição seja de fato marcada com urgência. Estava previsto que o documento seria protocolado nesta tarde junto à Justiça Eleitoral de Araras. Em seu teor o pedido cobra “que seja marcada a eleição suplementar ainda no corrente ano, conforme determina o artigo 224 do Código Eleitoral”.