Particulares lideram lista da avaliação do Enem 2015

Escolas de ensino privado lideram lista das melhores notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2015, conforme dados divulgados pelo MEC (Ministério da...

Escolas de ensino privado lideram lista das melhores notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2015, conforme dados divulgados pelo MEC (Ministério da Educação). Assim como na última edição, mais uma vez, apenas duas escolas públicas conseguiram nota média que se aproxima das particulares.

Apesar das notas altas nenhuma escola – privada ou pública de Araras – está na lista das melhores do Brasil e nem nas 100 melhores de todo o Estado de São Paulo, conforme dados do MEC. A região nordeste lidera a lista entre as particulares que foram avaliadas pelo exame e que considera permanência do aluno, média da prova objetiva, de linguagens, matemática, ciências humanas, da natureza e redação.

Das cinco melhores médias conquistas pelas escolas públicas em todo o Brasil, quatro são de ensino federal e estão nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco – e apenas uma é de ensino estadual e pertence à rede do Centro Paula Souza de São Paulo. Em tempo: as escolas citadas promovem vestibulares para novos alunos.

Na lista que contém nome das 11 escolas avaliadas em Araras as quatro líderes são privadas: Liceu Araras (Anglo) – com média de 616,93 – seguida pelo Coc (598,25), Insa (Instituto Nossa Senhora Auxiliadora) (592,56) e o Colégio Objetivo (565,13).

Em seguida estão as duas escolas públicas com os melhores resultados e que são a ETEc (Escola Técnica) Prefeito Alberto Feres, com média de 564,76, e Sesi com média de 546,65.

As últimas posições são de escolas públicas sendo a EE Professor Vicente Ferreira dos Santos em sétimo lugar, 509,68, Francisco Graziano com 498,90, Carlota Fernandes de Souza Rodini com 497,60, Doutor Cesário Coimbra com 490,96 e, por último, a EE Professora Maria Rosa Nucci Pacífico Homem com média de 489,84.

Anglo tem melhor média em redação

Como citado no início da reportagem, o MEC (Ministério da Educação) avalia cinco pontos – mais a freqüência dos alunos – para somar a média do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Além da melhor média obtida na prova objetiva, a escola Anglo também registrou a melhor média da nota da redação e a escola ararense lidera a lista com média de 715, seguida pelo Coc (623,53), Insa (Instituto Nossa Senhora Auxiliadora) (675,56, Objetivo (642,22).

Já na posição das públicas, o Sesi tem a melhor média em redação com 640,89 e seguida pelo Alberto Feres (597,48). Segundo o MEC, a pior média avaliada em Araras na redação ficou com a EE Carlota Fernandes de Souza Rodini com 509,14.

Notas das escolas de Araras avaliadas pelo Enem 2015

Escola Posição Nota

Liceu Araras (Anglo) 1ª 616,93

Colégio COC 2ª 598,25

Insa 3ª 592,56

Colégio Objetivo 4ª 565,13

Prefeito Alberto Feres 5ª 564,76

Sesi 6ª 546,65

EE Professor Vicente Ferreira dos Santos 7ª 509,68

EE Francisco Graziano 8ª 498,90

EE Carlota Fernandes de Souza Rodini 9ª 497,60

EE Dr. Cesário Coimbra 10ª 490,96

EE Profª Maria Rosa Nucci Pacífico Homem 11ª 489,84

Dez maiores médias na prova objetiva do Estado de São Paulo

Escola Cidade Rede Média

Colégio Objetivo Integrado São Paulo privada 751,29

Colégio Etapa 3 São Paulo privada 736,34

Colégio Vértice 2 São Paulo privada 710,68

Colégio Móbile São Paulo privada 706,69

Colégio Objetivo Integrado Mogi das Cruzes privada 690,85

Colégio Santa Cruz São Paulo privada 688,12

Liceu de Artes e Ofícios São Paulo privada 683,99

Colégio Bandeirantes São Paulo privada 683,50

Colégio Porto Seguro 2 Valinhos privada 681,99

Colégio Anglo Leonardo da Vinci Carapicuíba privada 681,77

Cinco escolas particulares com maiores médias nas provas objetivas

Escola Cidade Rede Média

Objetivo Colégio Integrado São Paulo 751,29

Etapa III Colégio São Paulo 736,34

Ari de Sá Cavalcante Sede Mário Mamede Fortaleza/CE 733,67

Ari de Sá Cavalcante Major Facundo Fortaleza/CE 727,11

Bernoulli – Unidade Lourdes Belo Horizonte/MG 725,27

Cinco escolas públicas com maiores médias nas provas objetivas

Escola Cidade Rede Média

Colégio de Aplicação da UFV – Coluni Viçosa/MG federal 690,52

Colégio Politécnico da UFSM Santa Maria/RS federal 690,26

Colégio de Aplicação da UFPE Recife/PE federal 677,84

Escola Preparatória de Cadetes do Ar Barbacena/MG federal 659,14

Etec de São Paulo São Paulo estadual 656,62

Fonte: Ministério da Educação

Entenda o cálculo feito para o Enem

Anualmente, o governo federal divulga nota média que os alunos de uma escola tiveram no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). De acordo com o MEC (Ministério da Educação), o requisito para a escola ser incluída na divulgação é que pelo menos 50% dos alunos matriculados no terceiro ano do ensino médio em um determinado ano tenham feito a prova do Enem. Se a sua escola não aparece na planilha geral, o motivo pode ser que ela não preencheu este requisito.

Em relação ao Enem 2015, foram divulgadas as notas de 14.998 escolas públicas e privadas brasileiras. O governo sempre divulga as médias de cada uma das quatro provas objetivas (linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza) e da prova de redação.

O MEC ressalta que a comparação de escolas apenas pela nota do Enem não é adequada, porque não leva em consideração outros fatores determinantes para a qualidade de ensino de cada instituição, como a formação e professores, o tamanho da escola, a seleção de alunos e o padrão de vida das famílias dos estudantes.