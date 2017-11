Participantes da Caminhada Passos que Salvam terão ônibus gratuito

Para a 4ª Caminhada Passos que Salvam, que será realizada neste domingo (26), serão disponibilizados ônibus gratuitos para levar as pessoas para o local...

Os ônibus da TCA (Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Araras), vão sair de diversas regiões da cidade entre 7h e 8h. (veja relação)

O evento está marcado para começar às 8h30 e sai do ginásio em direção às ruas da região central da cidade. Durante a concentração está previsto uma aula aquecimento e música. O aquecimento será ministrado por um professor de educação física cedido pela Academia Solutions.

A Caminhada Passos que Salvam tem o objetivo de conscientizar e despertar a atenção da população para a importância do diagnóstico precoce e combate do câncer em crianças e jovens. O evento é em prol do Hospital do Câncer de Barretos, instituição referência no tratamento em dezenas de especialidades da doença. A grande maioria dos tratamentos é feita via SUS (Sistema Único de Saúde). Para angariar recursos kits do eventos estão sendo vendidos e serão vendidos na hora do evento. O kit, composto por camiseta, boné e mochila, custam R$ 35 cada.

Pacientes de Araras receberam mais de mil atendimentos nessa instituição nos últimos anos, de 2012 a 2016. Só em 2016, o hospital recebeu pessoas de 604 municípios paulistas, para procedimentos, cirurgias e tratamentos oncológicos. Parte dos atendimentos foi voltada a crianças e adolescentes.

Em diversas regiões do Estado há coordenadores do trabalho voluntário em prol do hospital. Em Araras, os responsáveis são Karen Matieli e Denner Júnior, mãe e filho, que há anos vêm encabeçando as mobilizações, apoiados por dezenas de pessoas de vários segmentos da cidade. (RP)

Pontos de partida dos ônibus para Caminhada Passos que Salvam

Bairro São João/Milton Severino

Milton Severino – 7h30

Rua Piracicaba – 8h

Delegacia 8h15

Bairro Narciso Gomes/Versalles

Centro comunitário Versalles – 7h30

Arnaldo Mazon – 8h

São Judas – 8h10

Bairro Parque das Árvores/Jardim Alvorada

Escola Municipal Leonaldo Zornoff – 7h30

Escola Luciana Daltro – 8h

Bairro José Ometto

Hospital – 7h30 horas

CEU Olavo Paganotti – 8h

Bairro Parque Tiradentes

Escola Caic – 7h30

Escola Adalgisa Franzini – 8h

Bairro Warley Colombini/Por do Sol/Terras de Carolina

Escola Warley Colombini – 7h30

Sonoco – 7h45

Villa Rica – 8h

Bairro Jardim/Sobradinho/Belvedere

Igreja do Cândida – 7h30

Condomínio Vitório Corrocher – 8h

Bom Jesus – 8h15

Bairro Ouro Verde/Vila Lobos

Centro Comunitário Vila Lobos – 7h30

Escola Joel Job Fachini – 7h45

Uniararas – 8h