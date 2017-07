Não é uma característica exclusiva do ararense. Nem do paulista. Talvez nem seja do brasileiro. Mas é nítida a pouca participação do nosso...

Não é uma característica exclusiva do ararense. Nem do paulista. Talvez nem seja do brasileiro. Mas é nítida a pouca participação do nosso povo nas coisas de interesse do país, ou seja, na aplicação de fato do que em teoria chamamos democracia. Por mais contraditório que pareça, é essa a realidade.

O brasileiro entende que seu papel é votar. E muitos apenas votam por entenderem ser essa uma “chata obrigação”. Não se trata apenas de obrigação, é no mínimo um dever cívico. Mais que isso, quem vota, participa da vida política do país. E assim deve ser.

O problema é que muita gente ainda não percebeu: o voto não esgota a participação popular. Há infinitas ferramentas de efetiva participação popular na governança das cidades. O chamado orçamento participativo, por exemplo, é uma das ferramentas – mas tem baixíssima adesão. Este é só um exemplo de um mecanismo que permite a participação do povo, por mínima que seja, na gestão pública. É um mecanismo que serve para reforçar a tese de que a população cobra e quer mesmo gestores honestos e competentes, mas não quer arcar com a cansativa tarefa de fiscalizá-los.

Na noite de terça-feira, a Câmara Municipal sediou audiência pública sobre a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para o exercício de 2018 no município de Araras. A audiência pública começou às 19h00, justamente para permitir a participação popular.

Porém, como já é de praxe, pouca gente apareceu. E apenas algumas dezenas acharam curioso e interessante debater sobre quais os planos da Prefeitura para aplicar nosso dinheiro no próximo ano.

Contudo, grande parte dos ararenses sabe de uma coisa: todo o dinheiro a ser aplicado pela Prefeitura veio dos bolsos da própria população. Para onde vai, pouca gente sabe. A informação não é segredo, mas a maior parte da população não teve a curiosidade de sanar as dúvidas sobre a aplicação dessa verba. E pouca gente faz questão de acompanhar até mesmo notícias sobre o assunto.

Alguns vereadores chegaram a cobrar durante a semana maior publicidade sobre o evento. De fato, há mais espaço para divulgação – nas rádios, tvs, jornais e outras mídias. Mas a população ainda não se sensibilizou da necessidade dela mesma buscar a informação por conta própria.

O valor a ser aplicado em Educação, por exemplo, reflete diretamente no dia a dia do povo. Não resta dúvida sobre isso. Quando reclamamos da falta de creches, escolas, materiais escolares e até problemas com a merenda, precisamos lembrar que estes são sempre reflexos de um planejamento mal elaborado – ou não cumprido.

A aplicação de recursos do Estado ou da União funciona da mesma maneira. A participação popular, contudo, é ainda mais complexa – e menor – nos entes que evidentemente são mais distantes. É uma ocorrência até natural. Com distância maior, dificuldades ainda maiores.

Mas é fato também que, enquanto nos acostumarmos a manter distância das decisões sobre como será gerido nosso dinheiro – mesmo que nos municípios – nossas reclamações sobre a baixa qualidade de serviços públicos continuarão ecoando sem efetiva chance de serem, de fato, ouvidas. Portanto, participemos mais para “reclamarmos” com autoridade.