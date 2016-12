Participação na Rádio Vaticano

Convidado ilustre O jornalista ararense Rafael Pierobon foi um dos entrevistados da Rádio Vaticano. O garoto foi convidado para falar sobre intercâmbio no...

Convidado ilustre

O jornalista ararense Rafael Pierobon foi um dos entrevistados da Rádio Vaticano. O garoto foi convidado para falar sobre intercâmbio no exterior. Rafael contou no ar que deixou o trabalho no Brasil para se dedicar a essa experiência na Irlanda, em Dublin.

Solidariedade Natalina

Clientes do Taverna Pub participaram do almoço solidário de Natal no início deste mês e ajudaram com doações de balas, doces e brinquedos, para serem distribuídos para crianças carentes.

Curtição

Maria Gabriela Gabriela, Luiza Tessari e Bruna Nascimento Fachini, estiveram no último dia 10 em Leme para curtir o shows das duplas sertanejas mais badaladas do momento, Maiara e Maraisa & Ze Neto e Cristiano!!!

Então é Natal

Crianças do Oratório São Luiz realizaram uma belíssima cantata de Natal no dia 16 de dezembro. O espetáculo “Atrás do beco existe uma luz” emocionou os espectadores

Ascensorista

Sobe

Espírito Natalino – Parabéns a todas as pessoas que nesta época do ano se deixam levar pela solidariedade e se envolvem em ações beneficentes que arrecadam doações, sejam de cestas ou brinquedos, para presentear famílias e crianças carentes da cidade.

Desce

Coisa Feia – Infelizmente tudo tem seu lado ruim. Se as pessoas se esforçam para garantir um Natal mais alegre para o próximo, outros ainda não são capazes de apreciar o espírito natalino. Alguns grupos de voluntários foram literalmente atacados em alguns bairros carentes da cidade, quando foram fazer as entregas de presentes. Muitos foram obrigados a deixar as caixas com os brianquedos e saírem do local, para evitar a violência dos saqueamentos.