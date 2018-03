Parte dos Conselhos critica apontamento de falta de atualização na divulgação

Pelo menos sete conselhos municipais realizaram, na última quinta-feira (1), uma reunião marcada às pressas para debater matéria publicada pela Tribuna no último sábado...

Pelo menos sete conselhos municipais realizaram, na última quinta-feira (1), uma reunião marcada às pressas para debater matéria publicada pela Tribuna no último sábado (24 de fevereiro) que abordou atraso na divulgação de informações em alguns dos conselhos municipais e ainda inatividade em alguns deles.

Na matéria publicada no sábado passado, Tribuna reforçou que havia defasagem de informações no site dos Conselhos – o texto noticioso nem chegou a abordar sobre o trabalho dos conselhos e a reportagem se atentou aos atrasos em informações que deveriam estar no site dos Conselhos, criado para este fim, que poderia facilitar a cobertura da imprensa e o acompanhamento até de parte da população.

O texto abordou que a maioria dos Conselhos Municipais de Araras não divulga suas ações para a sociedade pelo portal na internet criado exclusivamente para informar suas legislações, composições, atas, pautas e agendas de reuniões – que são públicas.

No caso de diversos conselhos até constavam as atas, mas diversas agendas do ano, por exemplo, não constavam quando a matéria foi publicada. Mesmo assim alguns conselheiros se reuniram e publicaram nota em nome dos ‘Conselhos Municipais’ – apesar de alguns conselhos não terem participado da reunião.

Na matéria divulgada pela Tribuna há uma semana, o apontamento foi de que o site dos Conselhos apontava que pelo menos oito conselhos municipais de Araras estavam inativos Conselho Municipal do Meio Ambiente, Antidrogas, de Cultura, de Defesa Civil, de Defesa dos Animais, de Esporte, de Segurança Alimentar e de Segurança Pública de Araras.

Vale ainda a ressalva de que o texto publicado na semana passada apenas aponta que parte das informações de fato não foram disponibilizadas.

Apesar disso os representantes dos sete conselhos reafirmaram “repúdio e a indignação à matéria vinculada pelo Jornal Tribuna do Povo com relação aos Conselhos Municipais”, citando que a matéria seria “genérica e generalizada” e que “dispôs que os conselhos não são transparentes quanto a divulgação de seus atos” e que “conselhos municipais, que deveriam ajudar na representatividade da população na aplicação de recursos públicos, não têm funcionado em Araras”. Apesar desses apontamentos, em nenhum momento a reportagem publicou que os conselhos não são transparentes e tampouco que todos os conselhos não funcionam, mas que de fato há oito inativos

“Todos os atos dos conselhos encontram-se disponíveis na página oficial da Prefeitura de Araras, contendo informações, tais como as atas das reuniões e a suas respectivas composições”, defendeu o grupo responsável pela nota.

Vale lembrar que o site dos Conselhos foi criado por determinação do Ministério Público, e devem estar sempre atualizadas as agendas de reunião (com data, local, horário), pautas e atas – e justamente por ter faltado um ou mais itens desse rol a Tribuna citou defasagem na divulgação de atos de alguns dos conselhos municipais.

Conselho da Pessoa com Deficiência

A representante do Conselho da Pessoa com Deficiência, Geovana Gisele Almeida dos Santos, garantiu à Tribuna que o conselho sob sua batuta não tinha nenhuma irregularidade mesmo quando da publicação da matéria – e só não havia ata e pauta da reunião de janeiro porque em janeiro há ‘férias’ do conselho. Ela explicou que em alguns meses há capacitação e outros eventos – por isso não houve, em alguns casos, ata e pauta.

Outro conselho que chegou a comentar na postagem da Tribuna, via Facebook, sobre o assunto – o Comjuventude – não respondeu aos questionamentos da reportagem via e-mail. Questionado via Facebook, se havia algum contato para que a repórter entrasse em contato de imediato”, o conselho respondeu apenas que “por e-mail ou pessoalmente”.