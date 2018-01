Parquinhos de escolas terão trocas de areia nos playgrounds

Todos os tanques de areia dos playgrounds das escolas municipais vão passar por uma rigorosa limpeza e substituição de toda areia antiga. A...

Todos os tanques de areia dos playgrounds das escolas municipais vão passar por uma rigorosa limpeza e substituição de toda areia antiga. A determinação foi do prefeito Pedrinho Eliseu.

“O playground é a área preferida das crianças, principalmente em dias quentes. Elas podem passar horas nos brinquedos ou nas caixas de areia. Portanto, um local que merece toda atenção”, enfatizou o prefeito.

O trabalho começou agora, mas continua durante todo o ano, com o principal objetivo de manter os tanques de areia em boas condições sanitárias, prevenindo assim riscos a saúde dos alunos.

Todas as unidades escolares da rede municipal terão areia das caixas do parquinho trocadas, e as duas primeiras que receberam o material foram a Emeief Dona Rosa Padula Zurita e Emei Professora Luciana Daltro.