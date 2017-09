Parque Ecológico: Orquestra de Violeiros é atração na 1ª Feira do Agricultor

Acontece nesta quarta-feira (6), no Parque Ecológico Gilberto Ruegger Ometto, a 1ª Feira do Agricultor e a atração musical desta primeira edição do evento...

Acontece nesta quarta-feira (6), no Parque Ecológico Gilberto Ruegger Ometto, a 1ª Feira do Agricultor e a atração musical desta primeira edição do evento será a Orquestra de Violeiros de Araras. O Parque Ecológico passa a ter esta feira semanalmente toda quarta-feira, das 17h às 22h. Produtores agrícolas da cidade venderão frutas, verduras e legumes fresquinhos em estandes montados no local. Consumidor ainda terá estacionamento gratuito, espaço para crianças, praça de alimentação e exposição de artesanato.

De acordo com Rodrigo Vieira, da Secretaria de Serviços Urbanos, a orquestra começa a se apresentar a partir das 19h. Todos os dias da feira haverá uma apresentação musical no local, nas próximas quartas-feiras irão tocar duplas sertanejas, grupos de chorinho e outros artistas da cidade.

“Na próxima semana devemos ter um grupo de Choro e uma dupla sertaneja. Também vamos ter no palco músicos que estão se inscrevendo para participar do Festival Sertanejo da Prefeitura”, disse Vieira. O 1º Festival Sertanejo da Prefeitura com a final marcada para o dia 24 de setembro, no Centro Cultural Leny de Oliveira Zurita. (veja matéria nesta edição)

A apresentação da orquestra também servirá para que a pasta analise os ajustes que poderão ser feitos para as próximas semanas.

“Vamos ver o que vai precisar melhorar. Ver se o palco vai ficar no mesmo lugar, se vai ficar bom assim, ou não. Ver se será melhor colocar duas atrações por noite, ou manter uma só. Vamos analisar isto tudo e melhorar cada vez mais, para trazer mais público”, finalizou.

A feira contará com 23 produtores de frutas, legumes e verduras montarão suas ‘barracas’ na área de stands do Parque Ecológico, além de outros quatro produtores de: embutidos, ovos e queijos e peixe. Também terão vendedores de artesanato e de alimentação (porções e lanches), totalizando 56 expositores na feira.

A feira tem como objetivo possibilitar ao agricultor da cidade ter um ponto de vendas. Segundo a pasta, a feira também é uma oportunidade do consumidor adquirir produtos fresquinhos e a um preço mais barato.

“Estamos sendo procurados por muitas pessoas interessadas em expor na feira, mas precisamos ter uma logística adequada para que tanto o público quanto o produtor seja atendido na proposta do evento que tem como principal objetivo permitir que o agricultor da cidade possa escoar sua produção. Nossos agricultores estavam muito abandonados e precisamos de ações para valorizá-los”, finalizou Vieira.