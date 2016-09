Paróquia São Benedito: cinco décadas de história

Pastagens dominavam a confluência dos ribeirões das Araras e das Furnas quando a pequena comunidade católica, que residia nos arredores, decidiu construir a quarta...

Pastagens dominavam a confluência dos ribeirões das Araras e das Furnas quando a pequena comunidade católica, que residia nos arredores, decidiu construir a quarta paróquia da cidade e que futuramente será denominada São Benedito.

A cidade de Araras tinha apenas 42 mil habitantes na época e era composta, predominantemente, por católicos que freqüentavam as três únicas igrejas da área urbana: Nossa Senhora do Patrocínio, Paróquia do Bom Jesus, no Jardim Belvedere, e Paróquia de Nossa Senhora Aparecida – na ainda distante região onde hoje está o Jardim Cândida, zona oeste.

Ruas como a Emílio Ferreira, 9 de Julho e Nações Unidas ainda eram de terra e abrigavam casas de algumas famílias que, em sua maioria, descendentes de italianos, mas também de outras nacionalidades. O crescimento da população pode ter motivado a construção da futura paróquia, que seria comandada pela comunidade dos Canossianos – criada no dia 23 de maio de 1831 na cidade de Verona, na Itália.

A meta para construir a nova igreja não era fácil e demandava investimentos altos e união da comunidade. Antes foi dado o primeiro passo com a construção de uma capela galpão – em 1966, data da fundação da paróquia – que ficava em terreno na avenida Capitão Artur dos Santos, onde hoje está a Creche das Damas de Caridade.

Orivaldo Lovison tinha 18 anos na época e freqüenta a São Benedito desde a mocidade. Ele relata que a construção do galpão foi rápida e materiais eram encaminhados da reforma da Santa Casa de Araras para o galpão. Eles seriam jogados fora, mas como as irmãs Canossianas ajudavam no hospital, o material foi reaproveitado.

Em apenas 19 dias o galpão foi levantado e a primeira missa foi realizada na noite de Natal, 24 de dezembro de 1966 – Missa do Galo. Dias depois foi a vez da chegada do padroeiro da igreja, São Benedito, que em procissão teve a imagem transferida da Matriz de Nossa Senhora do Patrocínio para o galpão da futura Paróquia de São Benedito.