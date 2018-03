Parklets serão permitidos nas ruas de Araras e deverão ser abertos a todos

Prefeito de Araras regulamentou uso dos equipamentos por decreto e impõe que nenhum parklet poderá ser de uso exclusivo do comerciante que decidir contrui-lo...

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) regulamentou por meio de decreto os chamados parklets, estruturas usadas em ruas geralmente por bares e restaurantes para atendimentos aos clientes. Geralmente as estruturas ocupam vagas de estacionamento e contam com omo piso elevado, guarda-corpo, bancos, floreiras, mesas e cadeiras e outros.

Com a regulamentação fica liberado o uso dos parklets em Araras, desde que a Prefeitura autorize a instalação dos equipamentos. Somente estabelecimentos que possuem alvará podem requerer autorização para instalar parklets, e todos devem seguir ‘padrão’ imposto pelo Município.

O prefeito publicou decreto “considerando que parklet é uma estrutura temporária sobre a área de vaga de estacionamento no leito carroçável da via pública, equipada com mobiliários urbanos de função recreativa ou manifestação artística, como piso elevado, guarda-corpo, bancos, floreiras, mesas e cadeiras, aparelhos para exercício físico, paraciclos e outros” e admitiu ver necessidade de aumentar o espaço por pessoa na cidade usando os parklets, “tornando as ruas e bairros mais humanos e amigáveis, ativando a recreação e comércio local”.

Segundo decreto assinado há cerca de uma semana, a intenção da Prefeitura é a regulamentação da implantação dos parklets para “humanizar e democratizar o uso da rua, tornando-a mais atrativa e convidativa”. O prefeito ainda considerou que “a ampliação da oferta de espaços públicos destinados à permanência na cidade é certamente um investimento na qualidade de vida da população”.

O decreto prevê que o parklet poderá ser de uso público quando pretendido pela Administração Municipal ou de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado. “O parklet poderá ser de uso comercial quando requerido por iniciativa de pessoa jurídica, de direito público ou privado, desde que estejam de acordo com as disposições contidas na legislação municipal”, aponta ele, explicando que somente será concedida autorização para a instalação do parklet a estabelecimentos comerciais que possuam Alvará de Funcionamento.

O prefeito decidiu proibir que o uso dos parklets sejam exclusivos dos comerciantes que o constroem. Ou seja, qualquer pessoa, mesmo que não consuma no comércio que detém o parklet, poderá nele permanecer. “O equipamento urbano, assim como os elementos nele instalados, deverá ser plenamente acessível ao público, ficando vedada a utilização exclusiva por seu mantenedor”.

Para instalar um parklet o projeto da implantação deverá ser aprovado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Mobilidade, “atendidas às especificações deste decreto e respectivo Manual Técnico” – que foi publicado junto ao decreto.

O local de instalação do equipamento urbano deverá receber sinalização viária e será permitida a implantação dos parklets somente nas regiões cujo Zoneamento Urbano corresponde à ‘Macrozona de Adensamento Urbano e Preservação do Patrimônio Histórico – Zona Urbana’, nas zonas ‘especial de preservação do patrimônio arquitetônico e cultural – Zepac; predominantemente residencial – ZPR; Mista Central – ZMC; mista Geral – ZMG; e industrial, comercial e de prestação de serviços – ZI.

A Secretaria Municipal de Planejamento pode encaminhar ao Comphac (Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural) os pedidos de implantação do parklet que estiver localizado nas Zepac.

A permissão para a instalação dos parklets será concedida somente para projetos em vias com características enquadradas nas disposições do Plano Diretor Municipal, denominadas ‘Vias Urbanas Principais’.

O parklet deverá ser instalado preferencialmente em vias de mão única cuja velocidade não ultrapasse 40 quilômetros/hora, e em locais com faixa de estacionamento de veículos devidamente sinalizadas.

O decreto proíbe a instalação em áreas com estacionamento especial de uso coletivo, destinadas a deficientes físicos, cidadãos com mobilidade reduzida e idosos, ou em áreas de estacionamento de motocicletas.

A autorização para o uso do parklet terá prazo mínimo de um mês e máximo de um ano, podendo ser renovada mediante a uma nova solicitação de concessão

Decreto obriga parklets a serem ‘desmontados’

O decreto assinado pelo prefeito Pedrinho Eliseu prevê que os parklets poderão ser enquadrados nas seguintes situações: o horário de funcionamento do parklet poderá ser contínuo para os usos público e privado respeitando às especificações deste Decreto; e o interessado também poderá solicitar a utilização dos parkets com caráter provisório desde que o horário de funcionamento, instalação e remoção estejam devidamente especificados no memorial descritivo do projeto protocolado na Prefeitura. O funcionamento deverá permanecer das 19 às 23 horas em dias úteis, das 14 às 2 horas aos sábados, e das 14 horas às 22 horas aos domingos e feriados.

Em vias onde há restrições indicadas acerca do horário de estacionamento em parte da via, o uso dos parklets também será concedido com caráter provisório.

Nunca será permitido que os parklets possuam qualquer tipo de cobertura fixa, pergolados, toldos retráteis e tendas. Somente poderá ser utilizado objetos com características móveis, como guardasóis e ombrelones, desde que não possuam publicidade, e que os mesmos estejam devidamente instalados, evitando a ocorrência de acidentes.Tais utensílios móveis devem ser retirados diariamente, junto com o fechamento do comércio ou bar/restaurante.

Somente um parklet por face de quadra poderá ser instalado. “Havendo mais de um interessado na implantação do equipamento, a autorização será concedida ao primeiro requerente, a considerar a data da protocolização do pedido, desde que atendidas as disposições deste decreto”, estipula a Prefeitura.

O projeto deverá ser todo submetido ao criuvo do Poder Público Municipal e a instalação do parklet não poderá ocupar espaço superior a 10 metros de comprimento ou duas vagas existentes na área de estacionamento paralelas ao alinhamento do meio fio.