Parcelando a dívida

A Prefeitura de Araras estendeu na última semana o prazo de adesão ao Refis (um programa de parcelamento de impostos atrasados) por mais 20...

Apesar de encontrar certa resistência, a medida é necessária para os dois lados: a Prefeitura vê com bons olhos a possibilidade de incentivar quem deve e quer pagar, a pagar, e o devedor de boa-fé, que tem ao menos intenção de quitar as pendências, vai atrás do município para parcelar sua dívida, mesmo que para isso arque com um carnê no estilo “Casas Bahia” – prazo longo e suaves prestações.

É claro que na medida em que se beneficia todos os devedores, existe a possibilidade de se favorecer quem pode ter agido sem tão boa intenção, já que os contrários à medida sugerem que ela incentiva os maus pagadores. Mas mesmo que haja uma parcela de cidadãos que decidam atrasar impostos para depois quitarem os tributos parceladamente, sem juros e multas (somente com correção monetária), isso não pode impedir que o governo aja para aumentar seu caixa e auxiliar o cidadão que em plena crise faz questão de se esforçar para quitar suas contas.

Talvez o prazo de pagamento do tributo atrasado – que pode se estender por longos 16 anos, passando das 200 parcelas – seja realmente longo. Mas é preciso relembrar que hoje a Prefeitura tem muito dinheiro a receber e os governantes sérios sabem que boa parte dele nunca entrará nos cofres públicos – parte dos devedores são empresas falidas, outra parte são pessoas que morreram ou mesmo que simplesmente não pagam.

Por isso, o ararense não pode ser iludido: hoje estima-se que R$ 100 milhões são devidos à Prefeitura, mas boa parte disso pode demorar décadas para ser recebido – e precisará de muito esforço municipal e provavelmente um “empurrão” da Justiça.

O problema do “calote” nos impostos – que acaba originando programas como o Refis – não é exclusivo de Araras, tampouco das últimas administrações municipais. Em âmbito federal a situação é a mesma: o governo tem bilhões de reais a receber e tenta, a todo custo, facilitar os meios de pagamento para quem realmente pretende pagar.

O governo Michel Temer (PMDB) realizou também um Refis, programa de financiamento de dívidas tributárias, esperando arrecadar R$ 10 bilhões para aliviar as contas de 2017.

Em Araras o valor esperado, evidentemente, é muito menor: a Prefeitura espera arrecadar R$ 10 milhões com Refis ao longo dos próximos anos. Para 2017 o incremento deve ficar na casa de R$ 1 milhão.

Ainda que não faça toda a diferença para o fechamento do caixa municipal, a medida é necessária por duas razões: a primeira, e óbvia, é a necessidade de se fechar as contas no azul. A segunda, talvez pouco comentada, é a mais importante: os cidadãos querem quitar suas contas, e muitos não conseguem. Cabe ao Poder Público – mesmo diante de um cenário desfavorável – contribuir para que a vida do brasileiro seja facilitada, até mesmo no pagamento dos tributos.