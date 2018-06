Para Setor de Planejamento do TRE, eleições para prefeito podem ocorrer em 2018

A assessoria de Planejamento de Eleições do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral) indicou ao órgão possibilidade de pedido de novas eleições para prefeito de Araras...

Compartilhe em suas redes sociais!

A assessoria de Planejamento de Eleições do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral) indicou ao órgão possibilidade de pedido de novas eleições para prefeito de Araras já no segundo semestre de 2018, e não em 2019.

O assessor Valtier de Barros Veloso assina documento datado de quarta-feira (20) em que aponta que as eleições municipais não podem ocorrer, de fato, na data das eleições nacionais. “Segundo consta do voto do Ministro Relator, a Constituição Federal, assim como o Código Eleitoral, preveem a realização das eleições municipais em data diversa das eleições gerais, sendo que ‘tais regras possuem como finalidade proteger a normalidade e a legitimidade das eleições, evitando-se, de um lado, uma possível confusão entre os eleitores, uma vez que se realizariam eleições para praticamente todos os cargos políticos da nação; por outro, a influência das disputas estaduais e nacionais na disputa municipal que, como se sabe, possui um maior número de representantes’”.

Mesmo assim o mesmo assessor entende que “conforme o artigo 2º da mesma Resolução, ‘compete ao Tribunal Superior Eleitoral, mediante provocação fundamentada dos Tribunais Regionais Eleitorais, autorizar a realização de eleição suplementar no semestre das eleições ordinárias’”. Ainda segundo ele, esse fato já ocorreu em São Paulo no ano de 2014 com a designação das eleições de Indiana, Americana, Jumirim e Bento de Abreu, conforme acórdãos do TSE. Ou seja, como isso já foi feito em 2014, poderia ser aplicado a Araras – e as eleições para prefeito da cidade poderiam tranquilamente ocorrer em 2018, e não em 2019.

“Em princípio, é possível utilizar-se do permissivo legal acima, tal como em 2014, e solicitar autorização ao c. TSE para a realização de eleição no segundo semestre deste ano. No entanto, antes de solicitar a designação de data para realização do pleito, é necessário verificar a viabilidade desta proposta frente aos recursos materiais e humanos disponíveis, em especial considerando sua utilização para a realização das eleições gerais”, aponta o assessor.

O mesmo documento pontua que, porém, após as eleições presidenciais é difícil a hipótese de eleições municipais ainda em 2018. “As urnas eletrônicas utilizadas nas eleições gerais devem permanecer lacradas até pelo menos 18 de janeiro de 2019, podendo este prazo ser ampliado na hipótese de a votação / totalização das eleições estarem sendo objeto de discussão em processo judicial”. Ou seja, com isso levanta-se a hipótese das eleições municipais para prefeito de Araras ocorrerem, então, antes das eleições nacionais. O representante da Assessoria de Planejamento Estratégico e de Eleições propôs “o encaminhamento dos presentes autos à Secretaria de Tecnologia da Informação, para manifestação quanto à viabilidade de se realizarem novas eleições ainda este ano, ou mesmo em janeiro de 2019, considerando o atual quantitativo de urnas e sua utilização nas eleições gerais de 2018”.