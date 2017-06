Para governo, impasse na Câmara pode atrasar zona azul

O governo Pedrinho Eliseu (PSDB) ainda se esforça para conseguir a rápida aprovação de projeto de lei que vai permitir a criação de 40...

O governo Pedrinho Eliseu (PSDB) ainda se esforça para conseguir a rápida aprovação de projeto de lei que vai permitir a criação de 40 novas vagas para guardas municipais em Araras. O projeto foi enviado à Câmara há cerca de duas semanas e colocado em votação na última segunda-feira (26), mas acabou não sendo votado devido a pedido de vista feito pela vereadora Deise Olímpio (PSC).

O problema é que, caso o projeto não seja aprovado rapidamente, nomes ligados ao governo municipal temem que a implantação da zona azul possa ter ainda mais atrasos, já que os novos guardas serão os responsáveis pela fiscalização do estacionamento rotativo pago.

Hoje, com a norma vigente, o prefeito não conseguiria contratar nenhum guarda municipal. Com isso, ficaria prejudicada a implantação doe estacionamento rotativo já que Pedrinho Eliseu também não se mostra disposto a retirar guardas de circulação para colocá-los, mesmo que provisoriamente, nos serviços de fiscalização da zona azul.

O pedido de vista da vereadora Deise Olímpio é outro problema que teria incomodado o governo municipal. Tanto é que o presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), chegou a pedir que a vereadora repensasse o pedido de vista. “Este projeto diz respeito ao aumento de guardas na carreira inicial, para atender, principalmente, a instalação da zona azul na nossa cidade”, citou Pedro Eliseu, que disse ainda que os guardas precisam passar por treinamento. Por isso ele insistiu para a vereadora “ponderar se há necessidade de pedido de vista”.

Conforme o regimento interno da Câmara, os vereadores têm direito a pedir “vista” a um processo. É como se o vereador pedisse ainda mais tempo para estudar o assunto. O problema citado oficiosamente por nomes ligados ao governo Pedrinho Eliseu é que a implantação da zona azul depende da disponibilização de mais vagas aos guardas municipais.

Pedro Eliseu até chegou a ler o projeto para tentar colocá-lo em votação mesmo assim, mas Deise não desistiu do pedido de vista. O presidente da Casa ainda chegou a falar, por mais de uma vez, defendendo a rápida aprovação, mas a advogada se disse preocupada com os gastos municipais, e defendeu que “é papel do vereador fiscalizar”, cobrando dados completos por parte da Prefeitura.

Deise insistiu que não queria votar a lei sem ter explicações completas sobre o impacto financeiro que as novas contratações teriam nos cofres públicos. O vereador José Roberto Apolari (PTB), líder do governo na Câmara, chegou a antecipadamente se dizer contra o pedido de vista de Deise. Tanto ele como Pedro Eliseu criticaram a vereadora ao citarem que ela teve tempo de analisar os impactos anteriormente, mas a vereadora do PSC reforçou que só recebeu o estudo de impacto depois da tramitação do projeto na Comissão integrada por ela.

Já a vereadora enfrentou a base de Pedrinho na Câmara e impôs ao prefeito uma derrota inicial na Câmara – mesmo que temporária – ao postergar a votação do projeto. Isso porque a Câmara ficou dividida quanto ao direito dela em estudar mais o assunto. Enquanto os vereadores da base de governo, Pedro Eliseu, Anete Casagrande (PSDB), José Roberto Apolari (PTB) e Eduardo Elias Dias, o Du (PHS) não queriam permitir o pedido de vista da vereadora, Deise conseguiu a aprovação do pedido de vista ao receber o apoio nos votos de Francisco Nucci (PR), Carlos Jacovetti (Rede), Regina Corrochel (PTB), Jackson de Jesus (Pros), Romildo Borelli, o Baiano (PSD) e Marcelo de Oliveira (PRB).

Problema da falta de vagas para guardas foi detectado tardiamente

O problema na demora da aprovação do projeto para criar mais vagas para guardas, que tramita na Câmara em regime de urgência, é que hoje o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) não pode contratar mais nenhum guarda municipal – todas as vagas para ‘novatos’, ou seja, as de terceira classe, estão preenchidas. Com isso, a administração municipal percebeu a necessidade da criação de mais vagas. Essas novas vagas não seriam totalmente preenchidas – das 40 novas, cerca de metade deve ser usada na nova zona azul.

O secretário de Governo Edson Luzetti entende que, sem o projeto, a zona azul pode atrasar. “Não tiramos o direito do vereador (em pedir vista ao projeto), mas isso pode provocar algum atraso”, justifica. Isso porque, mesmo que a licitação para aquisição de software da zona azul terminasse hoje, sem novos guardas ela dificilmente seria implantada.

Luzetti explicou que como o efetivo da Guarda Municipal hoje não tem “sobras”, a ideia é não retirar nenhum guarda das ruas para trabalhar na zona azul. “As contratações vão ser supridas pela zona azul”, explica ele sobre o custo de se contratar novos guardas. “70% vai ser revertido para o caixa da Prefeitura”, pondera ele.

O secretário garante que se a nova lei for aprovada rapidamente, os guardas podem ser convocados por já haver concurso público anterior. Com isso, seriam imediatamente convocados e treinados para que estejam na rua em pouco mais de um mês. A estimativa dele é que a zona azul esteja em operação já em agosto.

Para nomes ligados à oposição ao governo tucano, contudo, o fato é que o Poder Executivo demorou demais para enviar o projeto de criação das vagas à Câmara. Isso porque, no início do ano, a administração municipal alterou o estatuto da Guarda, mas não previu a criação de mais cargos. O problema é que todos os cargos para os novos ingressantes na corporação – guardas de 3ª classe – já estão ocupados.

Em entrevistas passadas a Secretaria de Segurança Pública deixou claro que tem a pretensão de ocupar as vagas da zona azul com guardas que já estão contratados. O próprio governo, contudo, garante que guardas não serão realocados, e que com a abertura de novas vagas, ao menos 20 guardas serão contatados e vão fiscalizar o estacionamento rotativo.