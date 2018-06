Para controlar zoonozes governo federal libera Castramóveis a Municípios e deputado promete veículo para Araras

O deputado federal Ricardo Izar (PP) prometeu, na manhã desta sexta-feira (8), atender pedido do secretário municipal de Saúde, Luiz Emílio Salomé e incluir...

Compartilhe em suas redes sociais!

O deputado federal Ricardo Izar (PP) prometeu, na manhã desta sexta-feira (8), atender pedido do secretário municipal de Saúde, Luiz Emílio Salomé e incluir Araras na lista das cidades que receberão um “Castramóvel”, uma clínica móvel veterinária que será responsável pela realização de programas de castração no município. Conforme o Ministério da Saúde admitiu noutras vezes, o veículo será dotado de estrutura, mas não terá motor – ou seja, precisa ser rebocado.

Em janeiro o Ministério da Saúde passou a financiar unidades móveis para controle de zoonoses, apelidadas de “castramóveis”, aos municípios. A pasta garantiu R$ 24 milhões para cerca de 200 municípios e a ideia é combater zoonoses — as doenças transmitidas de animais para humanos, evitando o aumento da população dos animais de rua, principalmente.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o cadastro da cidade Araras para obtenção do centro cirúrgico móvel de animais está previsto para o próximo dia 15, por meio do FNS (Fundo Nacional de Saúde). O deputado Izar foi quem indicou Araras para receber esse equipamento, a pedido do secretário Luiz Emílio Salomé.

“As nossas conversas com o deputado Izar foram iniciadas em 2017. Nelas, nós apresentamos algumas demandas oriundas da saúde, e há um mês ele nos ofereceu o serviço do programa “Castramóvel”. O centro cirúrgico móvel vai chegar a Araras devido ao recurso disponível para os deputados federais, nos quais os próprios escolhem e selecionam os municípios que tenham interesse na Unidade Móvel”, explicou o secretário de Saúde.

Segundo Salomé, o “Castramóvel” irá ajudar muito o setor de Controle de Zoonoses da cidade. “Com a ferramenta nós enfrentaremos o problema das castrações em nosso município. Com isso, nós vamos realizar campanhas de castrações nos bairros, sem necessidade da população ir até o Canil Municipal, por exemplo”, completou.

Além do anúncio do “Castramóvel”, o deputado Ricardo Izar apresentou uma emenda no valor R$ 100 mil, que será destinada à Saúde de Araras, para manutenções de Unidades Básicas de Saúde do município.