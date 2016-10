Papelão desnecessário Essa história de pedir cancelamentos de jogos do Brasileirão com alegações por erros de arbitragens é uma bobagem. Desnecessárias também foram as...

Papelão desnecessário

Essa história de pedir cancelamentos de jogos do Brasileirão com alegações por erros de arbitragens é uma bobagem. Desnecessárias também foram as atitudes dos presidentes de Palmeiras e Flamengo, trocando farpas publicamente. Paulo Nobre (Palmeiras) questionou o lance da anulação do gol do Fluminense contra o Flamengo; e depois foi a vez de Eduardo Bandeira de Melo (Fla) “retribuir” e afirmar categoricamente que a arbitragem favoreceu o Palmeiras na partida contra o Figueirense. Até a direção do clube catarinense pediu a anulação do jogo. Trata-se de clubes grandes do futebol brasileiro e nenhum dos dirigentes podia agir passionalmente como o fizeram. Deixa essa história de acusação e brincadeirinhas para os torcedores… Agiram com a emoção, e certamente com o intuito de “blindar” seus times para as rodadas seguintes.

Que atire a primeira pedra…

Oras bolas. Nenhum clube brasileiro, principalmente os “grandes”, tem moral para acusar favorecimento de arbitragem desse ou daquele. Erros sempre aconteceram e são os “grandes” que estão sempre envolvidos e favorecidos, logicamente, por estarem sempre disputando títulos ou jogos importantes. Portanto, não adianta reclamar de erros de arbitragem. Precisa, mesmo, que os clubes se unam em prol da profissionalização da arbitragem e lutem para a oficialização do uso de recursos eletrônico nos jogos de futebol. Para todos!!!

Master de Futebol

A fase de grupos do 3º Campeonato de Futebol Master – José Eduardo Marques (Kiko) termina no próximo domingo (23), com quatro partidas: Sayão “B” x Amigos, e São Benedito x Grena/Butantan, pelo Grupo A; e, Sayão x União da Vila, e Bella Vista x Aliança, no Grupo B. As partidas serão realizadas no Estádio Joel Fachini e no Campo do Mundo Novo, a partir das 8h15. Pelo grupo A, as equipes do Amigos e Sayão “B” brigam pela última vaga nas quartas-de-finais. As três equipes da chave que já estão garantidas nas eliminatórias são: Grena/Butantan, São Benedito e Calixto Gás e Água. No B, os quatro times classificados já estão definidos – Sayão, Bella Vista, União da Vila e Aliança.