Papai Noel estará no Coreto da Praça Barão a partir de quinta-feira

A Prefeitura divulgou que nas próximas semanas, ao menos durante sete noites o Papai Noel estará no Coreto da Praça Barão de Araras para recepcionar as crianças, como tradicionalmente já ocorre no local. O primeiro dia de “atendimento” do bom velhinho aconteceu no domingo. A chegada do Papai Noel reuniu centenas de pessoas na Praça Barão de Araras na noite de domingo (10).

Até uma extensa fila, com dezenas de crianças se formou desde as 19h até a chegada do Papai Noel, às 20h. O bom velhinho permanece instalado no Coreto, que foi especialmente decorado, para atender crianças e adultos, até a antevéspera de Natal, num sábado (23 de dezembro).

Nesta semana ele estará no local a partir da quinta-feira (14) até o domingo (17). Já na semana que vem, a população poderá visitá-lo nos dias 21 (quinta), 22 (sexta) e 23 (sábado). A atração acontece sempre às 20h.

A programação especial de Natal, elaborada pela Secretaria Municipal da Ação Cultural e Cidadania, traz também apresentações musicais de gêneros variados na região central. A abertura é na quinta-feira (14), com o coral da Obra Social Madalena de Canossa. No domingo (17), será vez da Orquestra de Sopros Cooperativa Maestro Francisco Paulo Russo. Dia 21 (quinta-feira), a Banda Pé de Moleque apresenta seu repertório eclético. O show do Grupo Pahaliah será na sexta (22) e o fechamento da programação acontece no sábado (23), com a apresentação dos alunos do curso de Canto e Coral da Escola Municipal de Artes e Ofícios de Araras. As apresentações culturais estão marcadas também para às 20h.

Neste ano, uma árvore de 17 metros foi montada sobre a fonte luminosa da Praça Barão.

Programação de Natal 2017

• Praça Barão de Araras

14 de dezembro (quinta-feira) – 20h:

Coral Madalena de Canossa

17 de dezembro (domingo) – 20h:

Orquestra de Sopros Cooperativa Maestro Francisco Paulo Russo

21 de dezembro (quinta-feira) – 20h:

Banda Pé de Moleque

22 de dezembro (sexta-feira) – 20h:

Grupo Musical Pahaliah

23 de dezembro (sábado) – 20h:

Apresentação dos alunos do curso de Canto e Coral da Escola Municipal de Artes e Ofícios