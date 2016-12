Papai Noel chega dia 18 no Jardim Cândida

Personagem mais esperado deste mês já tem data para chegar à Praça Nossa Senhora Aparecida, Jardim Cândida, zona oeste. O Papai Noel marcou para...

Personagem mais esperado deste mês já tem data para chegar à Praça Nossa Senhora Aparecida, Jardim Cândida, zona oeste. O Papai Noel marcou para a noite de 18 de dezembro sua visita ao bairro e será recepcionado pela população que poderá desfrutar de uma praça de alimentação e distribuição de balas para as crianças.

A festa é tradicional na região do Jardim Cândida e é realizada há oito anos pela Associação de Amigos do Bairro. O presidente da associação, Leonel Cerri, explica que ela é promovida com a colaboração de todos, tanto que atrai dezenas de pessoas a cada ano.

Para preparar a paisagem para receber o bom velhinho, milhares de luzes foram instaladas nas árvores da principal praça do bairro – algumas com formas de anjos e outros símbolos do Natal. Uma árvore de Natal está sendo montada no local e deve ficar pronta até o fim da semana.

Aliás, é o próprio Cerri que se transforma no Papai Noel e passeia pelas ruas do bairro com um trenó totalmente adaptado. A paixão pela data e pelas crianças motiva o munícipe, que também percorrerá em outros dias as ruas do Jardim Cândida. “Tenho um trenó que adapto todos os anos e distribuo balas para as crianças”, disse.

A chegada do Papai Noel está agendada para depois das 20 horas na praça, após fim da missa que é realizada na Paróquia de Nossa Senhora Aparecida. A festa também é aberta para moradores de outros bairros e terá praça de alimentação e apresentação de dupla musical.