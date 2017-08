Pane de telefone deixa serviços de emergência fora do ar

Os telefones de serviços de emergências, como o do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros e básicos foram afetados...

Compartilhe em suas redes sociais!

Os telefones de serviços de emergências, como o do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros e básicos foram afetados com a pane no sistema da Vivo nesta sexta-feira (18). Transações com cartões de crédito e débito em estabelecimentos comerciais da cidade foram interrompidas por falta de conexão, algumas residências e empresas ficaram sem telefone fixo e usuários de celular ficaram sem sinal.

O coordenador geral de urgência e emergência, Agnaldo Piscopo divulgou um comunicado informando que desde às 9h40 desta sexta-feira, foi detectada uma grave falha no sistema de comunicação via telefonia móvel (celulares), para os serviços de emergência da cidade. A pane afetou os telefones do Corpo de Bombeiros 193 e SAMU 192, que funcionam pelo sistema. Como medida provisória, a população foi orientada a fazer solicitação em casos de urgência e emergência através de telefones fixos.

O número de atendimentos perdidos por conta da pane nos números 192 e 193 não foi divulgado.

“Imediatamente nossos técnicos entraram em contato com a operadora responsável pelo sistema através do telefone 0800 15 15 51, gerando o protocolo de atendimento número 2017-4704-2939-37. A informação é de que a falha é regional, abrangendo várias cidades vizinhas como Leme e Pirassununga. Equipes de manutenção da operadora estão em campo tentando localizar e corrigir o defeito. O prazo estimado para a normalização dos serviços é de até 24h, ou seja, 9h40 deste sábado (19). Nossas equipes estão prontas para o atendimento”, diz a nota.

A pane na rede de sinalização das operadoras também deixou usuários de telefones fixos e celulares sem comunicação.

As duas unidades do Mc Donald’s da cidade e outros estabelecimentos comerciais ficaram sem conexão com o sistema de pagamentos eletrônicos (débito e crédito) e colocaram avisos nas portas informando que estavam recebendo apenas pagamentos em dinheiro.

Alguns usuários de bancos também ficaram sem atendimento nas agências, em caixas eletrônicos e balcão porque a pane afetou o sistema bancário local.

Por volta das 15h30 o telefone 193 voltou a funcionar e o atendimento do 192 permaneceu paralisado até por volta das 18h.

Polícia Militar e Civil

A Polícia Civil (Delegacia do Município) também ficou sem telefone fixo durante a manhã toda até por volta das 15h30, quando serviço se normalizou.

O telefone 190 da Polícia Militar não foi afetado pela pane. Segundo a corporação, a central de atendimento do sistema não fica localizado na cidade e sim em Piracicaba, onde não houve pane.

Explicação da Vivo

A empresa que atende a todo o Estado de São Paulo informou em nota que a pane foi decorrente de um rompimento de um cabo.

“A Vivo informa que hoje alguns clientes da empresa na região podem ter encontrado dificuldades para acessar os serviços de voz e banda larga fixa. Isso ocorreu devido ao rompimento de um cabo, causado por obras de terceiros. Assim que o caso foi identificado, a operadora acionou suas equipes para solucioná-lo o mais rápido possível. Os serviços foram restabelecidos às 17h”, informou em nota.