Pâmela Souza conquista bronze no Paulista Sênior de Judô

A judoca ararense Pâmella Souza conquistou a medalha de bronze no Campeonato Paulista Sênior de Judô, disputado no último dia 16 de setembro, no EC Pinheiros, em São Paulo. A competição, uma das principais deste segundo semestre, foi de alto nível técnico e reuniu alguns dos melhores judocas do Estado de São Paulo.

Pâmella venceu três de suas quatro lutas e chegou perto da final da categoria pesado. Além dela, destaque para o atleta Paulo Segatelle, de 40 anos, que faz parte da classe master 3 e ficou com a 5ª colocação na categoria meio médio. Vale salientar que mais da metade da delegação ararense que participou da competição ainda não pertence efetivamente à classe sênior.

“O Paulista Sênior deste ano foi muito forte, uma vez que participaram os atletas que estão tentando ranqueamento para a seleção brasileira. Desta forma, o desempenho dos nossos judocas, que são mais jovens, foi satisfatório. Foi possível identificar questões técnicas e táticas que estes atletas precisam ajustar no processo de treinamento em longo prazo”, ressalta o técnico José Olivio, que acompanhou a equipe de Araras junto do professor Marcos Mercadante e de outros integrantes da equipe multidisciplinar do Projeto Kimono de Ouro.