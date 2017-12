Palmeiras x Flamengo Ricardo Goulart é um dos alvos do Flamengo para a próxima temporada. Bicampeão brasileiro com o Cruzeiro em 2013 e 2014,...

Compartilhe em suas redes sociais!

Palmeiras x Flamengo

Ricardo Goulart é um dos alvos do Flamengo para a próxima temporada. Bicampeão brasileiro com o Cruzeiro em 2013 e 2014, o meia-atacante, que hoje está no Guangzhou Evergrande, da China, agrada a diretoria rubro-negra. A ideia é sentar para conversar com representantes do atacante na próxima semana. O Palmeiras é outro clube interessado no jogador e provavelmente vai disputar um braço de guerra contra o clube carioca.

De olho em Calleri

O anúnico da suspensão de um ano para Guerrero por doping, feito na última sexta-feira pela Fifa, mexe com as necessidades do Flamengo no mercado de transferências. Com contrato até agosto de 2018, o peruano pode não jogar mais pelo rubro-negro, a punição dura até novembro, mas ainda cabe recurso. Algo que colocaria a busca por um camisa 9 como uma das prioridades no planejamento para a próxima temporada. O nome de Calleri, argentino ex-jogador do São Paulo e atualmente no Las Palmas-ESP, é monitorado pela diretoria.

Caiu a ficha

Campeão da Libertadores, o Grêmio ganhou o direito de disputar o Mundial de Clubes. Mas parece que o elenco só seu deu conta da importância do momento vivido após a viagem e o primeiro treinos nos Emirados Árabes. Antes da atividade na manhã desta sexta-feira, em Al Ain, Michel e Ramiro atenderam a imprensa e falaram sobre a expectativa de disputar uma competição dessa magnitude. Ramiro ressaltou o fim das comemorações após a conquista da Libertadores. Segundo o meio-campista, a ficha começou a cair quando o Tricolor sentou na classe executiva para os voos para Dubai, em viagem internacional, com passageiros de diversas nacionalidades.

Carta branca

Raí foi apresentado como executivo de futebol do São Paulo na última sexta-feira, no CT da Barra Funda. Ao lado do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, o ex-jogador assumiu a nova função, no lugar de Vinicius Pinotti. Antes, Raí ocupava um cargo no Conselho de Administração do São Paulo. Raí disse que vai conversar com Dorival Júnior para definir as prioridades do planejamento para 2018. O ex-jogador disse estar ciente da possibilidade de vir a ser criticado e ter sua imagem de ídolo arranhada. Garantiu estar pronto para o trabalho.

Sem acordo

O atacante Robinho não fica no Atlético-MG para o ano que vem. Não houve acordo entre as partes e o vínculo, que termina no fim desta temporada, não será renovado. O Galo ofereceu um salário abaixo do atual, mas o valor foi inferior ao que Robinho esperava, o atacante já havia declarado que aceitaria uma redução para permanecer no clube. Além disso, a diretoria havia estipulado um prazo para que o jogador desse a resposta final, que foi considerado curto por Robinho e por isso não houve acordo para a permanência dele.