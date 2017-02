Palestra abre Campanha da Fraternidade

Uma palestra sobre meio ambiente abriu a Campanha da Fraternidade 2017 em Araras, promovida pela igreja Católica em todo o Brasil. O evento aconteceu...

Uma palestra sobre meio ambiente abriu a Campanha da Fraternidade 2017 em Araras, promovida pela igreja Católica em todo o Brasil. O evento aconteceu em 9 de fevereiro no auditório do Insa (Instituto Nossa Senhora Auxiliadora).

Ela foi realizada pela estudante universitária Ana Carolina Rosalin, que cursa biologia no CCA/Ufscar (Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de São Carlos), campus de Araras.

O objetivo foi falar sobre os desafios para proteger o meio ambiente, foco da campanha deste ano. Nota encaminhada pela Basílica de Nossa Senhora do Patrocínio informa que a igreja se mobiliza para defender a vida.

A campanha é realizada anualmente pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e, neste ano, o tema está relacionado à proteção do meio ambiente com o tema “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida”.

O auditório do Insa ficou lotado – 400 pessoas no total – para ouvir a palestra da estudante sobre perigos e desafios ao meio ambiente em todo o Brasil, principalmente diante às mudanças climáticas e as tragédias registradas nos últimos anos.

“Já há algum tempo, a igreja Católica tem sido uma voz profética a respeito da questão ecológica, chamando a atenção para os problemas, apontando suas causas e caminhos para sua superação. As Igrejas particulares, Comunidades Eclesiais de Base e Pastorais Sociais, têm se aproximado do nosso povo para defender seus direitos e promover a convivência harmônica com o meio ambiente em todo o Brasil”, informa nota da Basílica de Nossa Senhora do Patrocínio.