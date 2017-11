Paixão incondicional Quando um time cai de divisão ou fica muito tempo longe da elite do futebol brasileiro, a sensação que predomina em grande...

Paixão incondicional

Quando um time cai de divisão ou fica muito tempo longe da elite do futebol brasileiro, a sensação que predomina em grande parte dos seus torcedores, até mesmo entre os mais apaixonados, é a de que vários podem deixar os seus clubes de lado, ou pelo menos, diminuir a frequência nas arquibancadas. No entanto, este receio nem sempre se traduz em realidade. Exemplo disso são as torcidas do Internacional e do Fortaleza, que nas disputas das Séries B e C, respectivamente, lideram as médias de público pagante. Uma prova que continuam com o mesmo amor e junto das suas equipes em qualquer situação.

Sobrando goleiro

Por que Fábio não é convocado para a Seleção Brasileira? Talvez esta seja uma das perguntas mais recorrentes na cabeça do torcedor do Cruzeiro. Ídolo da torcida, jogador que mais atuou com a camisa celeste, com mais de 700 jogos, o camisa 1 garante que não desistiu do sonho de vestir a camisa da Seleção Brasileira. Com um ano impecável, sendo o nome da conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil, o goleiro de 37 anos nutre a esperança de ser convocado por Tite e voltar a vestir a amarelinha. Na lista de selecionáveis não podemos esquecer de Vanderlei, do Santos, e Fernando Pras, do Palmeiras.

Sonho meu

O meia Thiago Neves, do Cruzeiro, declarou em entrevista ao canal “Desimpedidos”, do Youtube, que sempre teve vontade de jogar no Corinthians. Ele também afirmou que as torcidas de Timão e Flamengo “atropelam” as demais. Thiago Neves falou da admiração pelo Corinthians após ser perguntado em qual clube gostaria de jogar em São Paulo. O meia está com 32 anos e, em janeiro, assinou contrato com o Cruzeiro até o fim de 2019.

Freira de opinião

Celebridade na Espanha, a freira Lucía Caram, assim como Messi, nasceu na Argentina e se mudou para Barcelona ainda jovem. A irmã, de 51 anos, vive na Catalunha há quase 30 anos e se tornou conhecida por seu trabalho com famílias carentes, pro suas opiniões polêmicas, inclusive sobre religião, e também por apresentar um programa de culinária na televisão. Apaixonada por futebol, Lucía Caram é torcedora do Barcelona, escreve sobre os jogos na rede social e comentou a saída de Neymar em entrevista à BBC. Novamente, não fugiu da polêmica. Na sua opinião, o brasileiro não tinha a cara do clube catalão e, sem ele, a equipe poderá apresentar um futebol melhor ainda.

Vantagem Hermana

Grêmio e Lanús farão a 14ª decisão de Copa Libertadores entre clubes do Brasil e da Argentina. No último duelo, em 2012, o Corinthians superou o Boca Juniors e ficou com a taça. Mas os brasileiros estão em desvantagem, conquistaram quatro títulos, contra nove dos argentinos.