País desestruturado, parado e travado

Até a sábado passado (19) aparentemente a “greve dos caminhoneiros” não parecia assustar os brasileiros, e mesmo sendo mencionada há um bom tempo, não...

Compartilhe em suas redes sociais!

Até a sábado passado (19) aparentemente a “greve dos caminhoneiros” não parecia assustar os brasileiros, e mesmo sendo mencionada há um bom tempo, não parecia crível uma mobilização até organizada dentro de uma classe tão dissipada.

Mas desde segunda-feira (21) , após mobilização de entidades ligadas à classe, caminhoneiros autônomos também aderiram ao movimento, visualizando a força do próprio grupo e foi colocada uma “faca no pescoço” do governo, exigindo-se que fosse levada a zero a carga tributária sobre o diesel (PIS/Cofins).

O problema é que a classe garante que tenta negociar desde outubro de 2017, e, sem respostas até 14 de maio, iniciaram mobilizações.

De fato a alta dos combustíveis, custo para trafegar em estradas e outros fatores dificultam cada dia mais o trabalho da categoria.

Mas é simplista demais crer que o reajuste diário do óleo diesel e combustíveis praticado pela Petrobras causou tudo isso. Primeiro porque a nova política de preços foi instaurada em julho de 2017. Por mais que o aumento tenha sido agressivo – entre julho de 2017 e maio de 2018 o consumidor viu alta de 21% nos valores – a mobilização também decorre indiretamente de outros problemas, como a falta de uma política para o setor e o custo elevadíssimo desse tipo de transporte. Com a crise econômica o setor sentiu ainda mais, e está com as contas apertadas, como qualquer outra área. Afinal, produzindo menos, se transporta menos.

Vale lembrar ainda que o pífio investimentos nos setores de hidrovias e ferrovias deixou o país com sua produção transportada majoritariamente pelas estradas. Ou seja, bloqueadas as rodovias, bloqueia-se o país.

De fato protestos são legítimos e paralisações são válidas. Mas é preciso que se pense que o país não pode parar a cada reivindicação. Mesmo porque a pauta não parece ser “o custo dos impostos”, e sim “o custo dos impostos no transporte”. Ou seja, superada a questão das cobranças sobre o diesel, aparentemente a categoria dá-se por satisfeita, mesmo que para isso o governo deixe de investir noutras áreas R$ 6 bilhões e precise “ressarcir” a Petrobras, que vai cobrar menos pelo óleo diesel.

Protestos, mobilizações e até reivindicações devem ser respeitadas, mas se não achamos aceitável bloqueios totais ou parciais de rodovias quando determinadas categorias o fazem, porque seriam legítimas tais atitudes partindo de uma categoria específica?

Os caminhoneiros têm forte apoio da população, mas podem fazer mais pelo país, se pensarem no coletivo, pressionarem pela redução da carga tributária em todo o sistema brasileiro e fizerem de tudo para garantir que ambulâncias e até o transporte coletivo não parem. Se quiserem instalar o caos no Brasil, a pauta se resume ao egoísmo e o apoio do brasileiro pode virar repúdio.

Enquanto isso o governo, inabilidoso e incompetente, segue sem conseguir ofertar uma proposta justa e que convença o povo de sua boa intenção. Ao que parece, mesmo que se resolva essa greve, estruturalmente pouco se muda.