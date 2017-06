País a beira do colapso

Pesquisa do Instituto Datafolha divulgada no último sábado (24), mostra que Michel Temer (PMDB) é o presidente com menor popularidade em 28 anos. Ele...

Compartilhe em suas redes sociais!

Pesquisa do Instituto Datafolha divulgada no último sábado (24), mostra que Michel Temer (PMDB) é o presidente com menor popularidade em 28 anos. Ele conseguiu o feito de ser mais impopular do que José Sarney, que governou o país nos turbulentos anos 1980, num Brasil que acabara de sair da ditadura militar.

Os efeitos das delações da JBS são devastadores para Temer, aprovado por apenas 7% da população. Apenas como comparação, Sarney era aprovado por 5% do eleitorado em 1989. A rejeição ao presidente hoje é de 69%, e 65% do eleitorado pede que ele saia da cadeira. E caso haja uma renúncia, defendida por muitos como ato de “grandeza” – mas que é absolutamente improvável – 83% dos brasileiros defendem eleições diretas.

A interpretação da pesquisa é simples. Estamos vivendo o momento de um País composto por cidadãos extenuados com a classe política, e com a maior autoridade da República, o presidente Temer, que procura reunificar um Brasil polarizado.

Porém agora, mais lenha será colocada na fogueira para esquentar este período junino: pela primeira vez em 30 anos, desde a aprovação da atual Constituição, o Artigo 86 será posto em prática. Em poucas palavras: o presidente da República foi formalmente denunciado por corrupção.

A partir desta semana, Temer será julgado pela Câmara dos Deputados e depois submetido a julgamento perante o STF (Supremo Tribunal Federal), e pode ser afastado do cargo por 180 dias, conforme consta no inciso 1 do mesmo Artigo.

A atual conjuntura foi desenhada depois que a Polícia Federal validou o áudio gravado por Joesley Batista – gravado em um encontro secreto, em pleno palácio presidencial. Os peritos não localizaram edições na gravação, e a pinguela de Temer encontra-se cada vez mais na estreita.

E mesmo não saindo do cargo, daqui pra frente o Brasil entra em uma nova era de incertezas. Antes de chegar ao plenário da Câmara, a denúncia passa pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), onde o presidente tem maioria. Mas o problema dele pode estar com os deputados.

É sabido que o atual Congresso é composto de forma majoritária por uma classe onde o que não falta é astúcia, e que para salvar a própria pele pode pular do navio ao menor risco de naufrágio. Aconteceu isso na cassação de Dilma e pode acontecer com Temer. O horizonte sobre a permanência do presidente ainda é incerto, mas o período turbulento – e que pode afetar a economia que mostrava sinais de recuperação – talvez seja a única certeza nos próximos meses.

Nos próximos capítulos da República do Brasil, Temer tentará manter seu semimorto governo respirando, e os “corriolas” poderão pular de mais este barco – que possivelmente afunda – para conseguirem sobreviver a este desastre e participar de um novo futuro governo. Enquanto isso, a nação de 14 milhões de desempregados, assiste de forma enfadonha o desenrolar de mais este atoleiro.