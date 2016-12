Páginas amareladas pelo tempo

Era o ano de 1976. 40 anos são passados. Recebi a visita do amigo Sebastião Carlos Mazon, para uma entrevista para seu jornal Liderança....

Era o ano de 1976. 40 anos são passados. Recebi a visita do amigo Sebastião Carlos Mazon, para uma entrevista para seu jornal Liderança. Veja abaixo como o Mazon publicou a entrevista concedida por esse colunista, na época:

“Gerente adjunto do Banco Nacional, Relações Públicas da Guarda Mirim de Araras, Redator Esportivo da Tribuna do Povo, membro nato da Congregação Mariana local – entidade a qual serve leal e proficuamente há um quarto de século – diretor de Esporte da Rádio Centenário e também seu narrador de futebol, Walter Gambini é diretor, tesoureiro da Liga Ararense de Futebol e sente como ninguém o autêntico drama que vive o ‘esporte das multidões’ em nossa cidade, onde a crítica ferina de meia dúzia de corneteiros que nos propomos a realizar.

Portanto, ninguém melhor do que Walter Júnior – nome radiofônico que adotou, e já consagrado pela crítica e pelo público – para nos responder uma série de questões que se passam nos bastidores do desporto ararense.

Formulamos ao querido amigo e colega, cinco perguntas, que aí vão, com suas respostas textuais:

Qual a real situação do futebol local na atualidade?

R: A situação do futebol ararense, para nós, é bastante boa. Levando-se em conta as dificuldades que as equipes enfrentam no que tange ao campo de jogo, e a falta de verba para manter a sua agremiação, falta de dirigentes mais atuantes, isto é, com tempo mais disponível para dedicarem melhor ao esporte em geral.

Com sua experiência de tantos anos no esporte local, acha que o futebol de Araras poderá voltar a ter nos estádios os grandes jogos do passado?

R: Não resta a menor dúvida. O futebol de Araras voltará, muito em breve, a ocupar lugar de destaque no cenário desportivo do Estado. Aliás, em primeira mão para a “Liderança”, devo dizer que, em princípio, embora extra-oficialmente, a Usina São João está pensando em montar um autêntico esquadrão para disputar a 1ª divisão de profissionais. Será o início. Depois, estou certo, há outros clubes que poderão imitar o seu dignificativo exemplo.

Já existe alguma base que isso possa acontecer?

R: Existe sim, embora meia dúzia de ‘sábios’ nos critiquem, porque é claro que é muito cômoda a posição de quem critica em comparação com a de quem faz. Mas a base está aí: campeonato infanto-juvenil, juvenil e jogos das seleções amadoras varzeanas. Tudo isso, ao meu ver, significa base, que poderá ser muito bem aproveitada, num futuro não muito distante.

A luta insana da LAF tem sido entendida pela crítica especializada? E pelo público em geral?

R: É como já disse na outra resposta aos que criticam, embora primem por não comparecerem nas reuniões. É bem melhor achar a comida pronta do que fazê-la. Digo isso em relação a certos cronistas e também jornalistas. Quanto ao público, não há motivo de queixas. Tanto quanto é possível, tem nos dado total apoio.

Com quais recursos financeiros conta a Liga Ararense para custear as promoções esportivas que tem realizado ultimamente?

R: Posso garantir ao amigo Mazon que a LAF (Liga Ararense de Futebol) nunca recebeu um centavo de quem quer que seja, principalmente de autoridades, que bem poderiam ajudá-la nesta luta inglória que travamos. Para conhecimento de seus leitores, devo dizer que de uma renda de C$ 1.200,00, pagamos ao Comercial FC C$ 300,00 como taxa do aluguel do estádio, remédio para massagem C$ 80,00, arbitragem C$ 300,00, passagem de ônibus de atletas C$ 80,00, prêmios (troféus) C$ 240,00, lavagem de uniformes C$ 60,00 e pequenas outras despesas que somaram ao total C$ 1.100,00. E assim mesmo porque a comissão de turismo ofereceu a bola do jogo e a U.S. Lucia nos deu o uniforme limpo, sem cobrar a lavagem. Se não fosse assim haveria um prejuízo de no mínimo uns C$ 200,00. É claro que estou dizendo isso em termos financeiros. No aspecto do valor humano, tanto os diretores quanto os atletas são dedicados. É aquele ‘aproveitável’ que me referi na minha resposta, no item 3”.

O jornalista Sebastião Carlos Mazon faleceu no dia 4 de agosto de 2008. A ele, nossas homenagens em nosso Cantinho de Saudades.