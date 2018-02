Padre Jocelir celebra missa em Araras

Na próxima quarta-feira, 28 de fevereiro, às 19h30, o Padre Jocelir celebrará uma Missa de Louvor, no Ginásio de Esporte Nelson Ruegger. O padre,...

Na próxima quarta-feira, 28 de fevereiro, às 19h30, o Padre Jocelir celebrará uma Missa de Louvor, no Ginásio de Esporte Nelson Ruegger. O padre, famoso por atrair multidões para suas celebrações, é do Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, de Rio Claro. Vale lembrar que ele não é vinculado à Igreja Católica Apostólica Romana, e sim a outra denominação.

De acordo com a comissão que está tratando da organização da missa, o evento vem atender ao pedido de inúmeros fiéis ararenses que frequentam as missas na cidade vizinha que se deslocam até lá semanalmente de ônibus, vans e carros particulares.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Araras que cedeu o espaço e equipamentos de som que serão utilizados durante a missa.

Padre Jocelir Leo Vizioli é gaúcho e vive em Rio Claro há mais de 13 anos. Aos poucos passou a atrair uma multidão de fiéis para suas missas, muitas com mais de 5 mil pessoas. Há alguns anos ele precisou erguer um local para abrigar seus inúmeros seguidores, a igreja Nossa Senhora do Caravaggio, que foi construída com ajuda dos fiéis.

O padre é fundador da Associação Filhos de Nossa de Caravaggio – uma instituição sem fins lucrativos, com o objetivo de desenvolver projetos sociais e evangelizar através dos meios de comunicação. Desde sua fundação, em fevereiro de 2011 ela recebe ajuda financeira dos sócios contribuintes que acreditam nesta proposta, investem seu dízimo para que a Associação possa se manter e desenvolver os projetos idealizados e aprimorar o anúncio da evangelização.