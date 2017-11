Padaria Artesanal de Araras é inaugurada; cursos começam na quarta-feira

Foi inaugurada na tarde da última sexta-feira (17), a Padaria Artesanal de Araras. O evento foi realizado no Centro de Divulgação, Formação e Realização...

Compartilhe em suas redes sociais!

Foi inaugurada na tarde da última sexta-feira (17), a Padaria Artesanal de Araras. O evento foi realizado no Centro de Divulgação, Formação e Realização de Eventos de Turismo José Élio Dias, localizado na Praça Jorge Assumpção, no José Ometto I, região leste de Araras.

A ideia é utilizar a padaria para ministrar cursos na área de panificação. Estima-se que na Padaria sejam produzidos a partir de então 10 tipos de pães, feitos com vegetais e frutas. As aulas da 1ª turma começam na próxima quarta-feira (22), das 8h às 17h, no Centro de Turismo. Os ingredientes serão fornecidos pelo Governo do Estado. Em Araras, o programa vai capacitar as pessoas via parceria entre o Fuss (Fundo Social de Solidariedade) e Secretaria Municipal de Ação e Inclusão Social.

Inscrições

Segundo o Fuss, qualquer pessoa maior de 16 anos pode participar do projeto. Para as inscrições, os interessados devem comparecer a Secretaria de Inclusão Social, na Rua 13 de Maio, 175, Centro, apresentando carteira de trabalho, CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e um comprovante de endereço (contas do Saema ou Elektro). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3543-1702.

Produtos que serão produzidos na Padaria Artesanal de Araras

– Rosca de coco

– Pão recheado com maçã

– Pão de forma

– Pão de beterraba

– Pão de batata com queijo cremoso

– Pão de ervas

– Pão caseiro recheado com presunto e queijo

– Pão de mandioca com azeitona

– Pão de cenoura com goiaba