Pacientes de radioterapia de Araras farão suas sessões em Limeira, a partir de julho

A partir da segunda quinzena do mês de julho, pacientes do município que necessitam das sessões de radioterapia irão realizá-las mais próximo de casa, na vizinha cidade de Limeira. Os serviços serão estendidos também às cidades de Leme, Pirassununga, Conchal e Santa das Palmeiras. Antes, as demandas da região aconteciam em Piracicaba.

A Prefeitura de Araras está desde o ano passado lutando para melhorar o atendimento dos pacientes que precisam das sessões de radioterapia, serviço esse com regulação e agendamentos feitos pela DRS (Diretoria Regional de Saúde) de Piracicaba, com verba do SUS (Sistema Único de Saúde), do governo federal. Agora há o compromisso da própria DRS em agendar todos os pacientes de Araras para a vizinha cidade de Limeira, já a partir do mês de julho.

“É um ganho muito grande para a nossa região. E a partir do mês de julho, não teremos mais problemas com as nossas demandas, quando o assunto for radioterapia. Afinal, nos preocupamos e muito com os pacientes que necessitam deste serviço. Os nossos trabalhos para a nossa mudança de cidade foram iniciados no ano passado. Com Piracicaba era um pouco difícil, pois a nossa demanda não era completa. Agora, tudo irá correr bem e conseguiremos ajudar a nossa cidade e a nossa região, de uma forma mais efetiva”, explicou o secretário Municipal de Saúde, Luiz Emílio Salomé.

Em Araras, a triagem para os tratamentos que utilizam a radioterapia é realizada por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3543-1522.