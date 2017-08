Pacientes de baixo risco não serão atendidos no PS

Os pacientes que buscarem atendimento nas Urgências e Emergências nos hospitais da rede pública de saúde e forem classificados na triagem como risco “verde”...

Os pacientes que buscarem atendimento nas Urgências e Emergências nos hospitais da rede pública de saúde e forem classificados na triagem como risco “verde” e “azul” serão encaminhados à Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência.

A mudança se deve a uma portaria (386/17) do Ministério da Saúde e publicada em diário oficial no dia 3 de julho, prevento entrar em vigor em 90 dias, ou seja, a partir de outubro. A mudança altera o atendimento no Pronto-Socorro da Santa Casa de Araras, mas não vale para hospitais particulares.

Segundo a regulamentação proposta pela norma, os serviços de emergência da rede SUS (Sistema Único de Saúde) passam a acolher os usuários seguindo a Classificação de Risco, que identifica os sintomas do paciente e aponta a necessidade de atendimento a partir do grau de sofrimento e gravidade.

Esta classificação é feita pela triagem que segue o protocolo de classificação de risco. Em 2015 passou a valer o método de classificação de risco por cores – vermelha, laranja, amarela, verde e azul, utilizadas para orientar a prioridade do atendimento.

O vermelho indica emergência, caso gravíssimo, com necessidade de atendimento imediato e risco de morte. A cor laranja é para casos muito urgentes, graves, com risco significativo de evoluir para morte e que exige atendimento urgente. O amarelo significa urgente para casos de gravidade moderada, com necessidade de atendimento médico mas sem risco imediato.

Já a cor verde é pouco urgente, para atendimento preferencial nas unidades de atenção básica. A cor azul na classificação de risco é indicativa para casos não urgentes, com orientação para atendimento na unidade de saúde mais próxima da residência. Isso significa que o atendimento será de acordo com o horário de chegada ou serão direcionados às Estratégias de Saúde da Família ou às Unidades Básicas de Saúde. Nesta classificação incluem-se queixas crônicas, resfriados, contusões, escoriações, dor de garganta, ferimentos que não requerem fechamento, entre outros (veja tabela nesta página).

De acordo com o coordenador do PS da Santa Casa, Agnaldo Piscopo, a portaria vai finalmente levar o paciente a buscar atendimento na “porta correta”. Segundo ele, o Pronto-Socorro atualmente recebe um número grande de pacientes na emergência, quando deveriam buscar atendimento na atenção básica. “Uma das medidas a que essa portaria se propõe é resolver o problema de superlotação dos prontos-socorros e desafogar o atendimento. Vai ter que ter uma adaptação na rede pública não só em Araras, mas em todo Brasil. Mas posso dizer que aqui estamos mais preparados para esta transição. Mais de 60% dos atendimentos do PS são azul e verde”, explica o médico.

Os PSFs e UBSs vão dar conta?

No período de transição entre a publicação da portaria e sua entrada em vigor serão necessárias adequações de escalas de horários dos profissionais envolvidos no processo, além de mudanças estratégicas no atendimento das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e PSFs (Programa de Saúde da Família).

Estas unidades, constantemente, alvo de reclamações por parte da população, pela falta de médico e demora para agendamento de consultas, terão que dar conta do atendimento deste paciente que dribla a demora, buscando médicos no Pronto Socorro.

Secretário de Saúde quer estender horário em PSFs regionais

O secretário municipal de Saúde de Araras, Luiz Emílio Salomé, afirmou ontem que as medidas serão gradativas, num primeiro momento apenas como orientação aos pacientes. E em seguida pretende estender o horário de atendimento em alguns PSFs de regiões diferentes, na zona norte e na zona leste. Na zona sul, o PSF do Narciso Gomes já atende atualmente até as 22h.

“De uma certa forma essa mudança vai ajudar a educar a população a usar o pronto-socorro apenas em situações de emergência”, comentou Salomé. Ele disse que uma equipe de informática da Prefeitura está em treinamento para implantar um sistema de encaixe automático nas unidades básicas de saéde, assim que o paciente foi classificado como risco azul e verde, quando este for no PS da Santa Casa ou na Upa 24 da zona leste.