PAC: obra fica paralisada até deslocamento de rede elétrica

As obras do PAC 2 macrodrenagem deveriam entrar em fase de instalação das peças da nova ponte na Avenida Dona Renata já na última semana, mas de acordo com a Secretaria de Planejamento, a obra precisou ser interrompida porque a ação depende do desligamento e deslocamento da rede de alta tensão de energia existente no local. A intervenção da rede de energia chegou a ser agendada pela Elektro, entretanto, a concessionária cancelou e remarcou o procedimento três vezes.

“Os tabuleiros, peças da nova ponte estão prontas para serem instaladas há mais de 20 dias, mas no local tem fios de alta tensão na trasversal que precisam ser desligados e recolhidos para que o guindaste possa içar as peças. A Elektro agendou para dia 16 de dezembro, remarcou para dia 26 e agora passou para dia 6 de janeiro. Não podemos fazer nada sem a intervenção deles”, explicou esta semana, o secretário de Planejamento Fábio Franco.

O motivo para os cancelamentos por parte da Elektro teria sido evitar a interrupção no fornecimento de energia nos bairros adjacentes no período de festas.

Andamento das obras

Do total de obras projetadas para a macrodrenagem urbana com verbas do PAC 2, a Prefeitura informou que o contrato se encontra na sua 49ª medição (Novembro/16), contabilizando atualmente 59,50% da obra.

Este percentual corresponde a conclusão integral ou parcial das obras em: Serviços Preliminares (81,96%); Ribeirão das Furnas (27,05%), Córrego do Facão (99,15%); Ribeirão das Araras (83,73%); reservatórios de retenção (100%); pavimentação (25,06%); pontes (48,80%); remanejamento de interferências (70,11%); rede de águas pluviais (20,74%), barragem do Córrego do Facão (0%); paisagismo (100%) e projetos executivos (67,50%).

Problemas enfrentados

De acordo com a Secretaria de Planejamento as obras do PAC 2 enfrentaram alguns problemas no transcorrer da execução. Dentre eles estão: alterações de projetos básicos e executivos; nos canais foram necessárias trocas do sistema construtivo moldado “in loco” para peças pré-moldadas tipo aduelas e a diminuição da largura com o aprofundamento do leito para preservação da vegetação lateral dos canais.

A obra também enfrentou durante a execução diversos problemas ligados às redes, adutoras e emissários: de água potável, esgoto sanitário e águas pluviais que foram encontrados as margens dos ribeirões.

Três contratos ao mesmo tempo

Atualmente o PAC 2 executa três contratos concomitantemente próximos ao Residencial Samantha. A macrodrenagem – atuando na execução dos canais dos Ribeirões das Araras e das Furnas além da execução da Ponte em frente ao antigo Posto W; a adequação do sistema viário – executando a adequação do sistema viário com 75,74% da obra concluída, faltando a execução da alça de acesso para a ponte em frente ao Posto W e término dos passeios e paisagismo da área com previsão de término para os primeiros meses de 2017 e por fim adequação da iluminação do sistema viário – fazendo a iluminação do sistema viário com 50,89% da obra concluída, faltando a execução da alça de acesso para a ponte em frente ao posto e pequeno trecho antes do acesso ao Residencial Samantha, com previsão de término para os primeiros meses de 2017.

Verbas do PAC

Do total de recursos programados e anunciados para o PAC em Araras, a soma é de R$ 48. 880.976, 47, entre verbas federais e recursos próprios da Prefeitura. Deste montante, de acordo com a Secretaria de Planejamento, R$ 25.810.566,55 já foram pagos pelo Governo Federal, dos R$ 44.267.065,73 anunciados. Já de recursos próprios, R$ 1.516.198,90 já foram pagos dos R$ 4.613.910,74 anunciados.

Ainda segundo a pasta os repasses encontram-se atualizados porém já chegaram a ocorrer atrasos de até 180 dias.

