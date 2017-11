Outubro foi mês de aniversário da Rádio Clube

Como tempo passa… No início da década de 1950, esboçava na cidade um movimento para dotar Araras de uma rádio, a exemplo de numerosas...

Como tempo passa… No início da década de 1950, esboçava na cidade um movimento para dotar Araras de uma rádio, a exemplo de numerosas cidades do Estado. O progresso local, com seus variados setores, quer no terreno econômico, industrial ou esportivo, vinha exigindo essa iniciativa de tal empreendimento.

A notícia era hospitaleira, encontrava terreno propício: iniciados os primeiros passos nesse sentido, logo de pronto duas figuras destacam-se: Nicolau Edite e Ernando Matiolli. Ambos, sem esmorecimento, empregando o melhor de seus esforços e de suas capacidades realizadoras, assumiram naturalmente as rédeas dos planos desses empreendimento. Durante quatro anos sem esmorecimento, confiante em alcançar o objetivo desejado foram desenvolvendo os planos arquitetados, mantendo entendimentos em São Paulo e de modo especial na capital da República, junto às autoridades competentes. Enfrentando toda as dificuldades que surgiam a todo o instante, não desanimaram em seu intento, conseguindo, afinal, a conquista tão almejada, tão sonhada.

No mês de abril de 1955 era publicado no Diário Oficial da União, a concessão do prefixo à Rádio Clube Ararense Ltda., premiando assim a dedicação e o trabalho dos dois idealizadores e construtores da rádio emissora de nossa terra. Vitória esplêndida, magnífica e merecida, coroando de êxito uma incansável e longa jornada de esforços bem intencionados em favor de Araras e de seu florescimento.

Ernando Matiolli, pra mim, um dos brilhantes locutores, voz maravilhosa no tempo dos serviços de alto falante Metrópoles. Quantas alegrias a rádio trazia para a cidade… quantas curiosidades, quantos sonhos, principalmente nos programas de auditórios que eram feitos no Cine Santa Helena… Que saudades dos programas sertanejos do Colera, Campinho e Vicentinho… “A Clube atende você…, Qual é a música…”.

Sessenta e dois anos de sucesso, de trabalhos, divulgando, noticiando e informando seus milhares de ouvintes. Tive o privilégio de ser um de seus locutores esportivos no tempo do Professor Olavo Marques, e mais tarde na equipe esportiva com o Pedro Luiz Carrocci.

A Rádio Clube Ararense entrou no ar no dia 15 de agosto, festa da Padroeira da Cidade, e no dia 5 de outubro de 1955 a Rádio Clube estava definitivamente fundada.

Meus cumprimentos ao atual comandante João Franchozza (Colera), ao filho Marcelo Franchozza e toda sua equipe.

Recordo naquela época, hoje extinta, a Congregação Mariana por ocasião do Dia das Mães promovíamos uma festa maravilhosa e o Colera e seus companheiros compareciam com seus instrumentos musicais prestigiando ainda mais as homenagens às mães.

Ao Colera, quero oferecer essa canção sertaneja:

Choro do Luá

Quando ka lua desce do céu, devagarinho

I em meu ranchinho vem de noite mispiá

Garro na viola i como passo na gaiola

Tal i gua um passarinho vo cantando pro luá

Ninguém num sabe mais eu sei a lua sente

A dô da gente qui a sodade fais cantá

Pru que ela fica a noite inteira assucegada

Nas paredes esburacada, só pra mordi miscutá

I di manhã, quando as estrela vai sumindo

I o luá vai indo com vontade de ficá

Nas pranta verde fica um pingo in cada gaio,

Qui parece iguá co orvaio, mas qui é o choro… do luá

Ninguém num sabe…