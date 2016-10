Osaf oferece cursos gratuitos

Tem início no dia 7 de novembro e termina em 6 de dezembro período de inscrição para participar dos cursos oferecidos gratuitamente pela Osaf...

Tem início no dia 7 de novembro e termina em 6 de dezembro período de inscrição para participar dos cursos oferecidos gratuitamente pela Osaf (Obra Salesiana de Apoio Fraterno). As aulas são noturnas e começam em 2017.

A entidade informa que oferece o curso de iniciação à qualificação profissional com objetivo de contribuir com a rede sócio assistencial do município e permite ajudar no processo de inclusão das famílias para o mercado de trabalho. Com a crise econômica – que provocou aumento do desemprego – a capacitação pode ser uma alternativa para a busca de nova vaga.

As aulas acontecem na sede da entidade localizada na Rua Irmã Diva Patarra, 534, Jardim Piratininga, zona norte. Confira no quadro horário e o conteúdo curricular de cada curso.

Qualidade e empreendedorismo

Uma aula por semana, das 19 às 21h45

Requisitos: idade mínima 15 anos e 6º ano do Ensino Fundamental

Elétrica residencial

Duas aulas por semana, das 19h às 21h45

Requisitos: idade mínima 18 anos e 6º ano do Ensino Fundamental

Corte e costura módulo saia e blusa

Duas aulas por semana, horário das 19 às 21h45

Requisitos: idade mínina 16 anos e 5º ano do Ensino Fundamental

Manicure, pedicure e designer de unhas

Uma aula por semana, horário das 19 às 21h45

Requisitos: idade mínima 16 anos

Auxiliar administrativo

Uma aula por semana, horário das 19 às 21h45

Requisitos: idade mínima 15 anos e 6º ano do Ensino Fundamental

Informática básica

Duas aulas por semana, horário das 19 às 21h45

Requisitos: idade mínima 15 anos e 6º ano do Ensino Fundamental

Montagem e manutenção de computadores

Uma aula por semana, horário das 19 às 21h45

Requisitos: idade mínima 15 anos e 6º ano do Ensino Fundamental

Onde realizar inscrição?

Período: de 7 de novembro a 6 de dezembro

Local: Osaf

Endereço: Rua Irmã Diva Patarra, 534

Horários: segundas e terças-feiras, das 19h30 às 21 horas

Informações: 3541-2944