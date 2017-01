Os tempos são outros

Sou um saudosista dos tempos antigos compartilhados por muitos de nós, até pelo menos os anos 60 de nossa era. O domingo, por exemplo,...

Sou um saudosista dos tempos antigos compartilhados por muitos de nós, até pelo menos os anos 60 de nossa era. O domingo, por exemplo, “Dia do Senhor”, era dividido em 3 partes: pela manhã, a santa missa Mariana, às 7h30, assistida por toda família e encontro obrigatório na sede dos marianos. À tarde, visita aos amigos, parentes, recreações esportivas, quando aproveitamos para fazer também visita ao Asilo, Hospital São Luiz e encarcerados. À noite havia a bênção do Santíssimo Sacramento na Igreja Matriz.

Araras ainda engatinhava, as famílias no final de semana se concentravam na nossa majestosa praça principal, ao redor do coreto, para ouvir a banda, enquanto a petisada alegre pulava e se deliciava com as marchinhas executadas ou então marchinhas carnavalescas fora de época. Os jovens, a maior parte de terno e gravata, paqueiravam as mocinhas, enquanto os namorados de braços dados davam a longa volta em torno da praça, outros ficavam sentados nos bancos, aguardando o horário do cinema (o terno e braços dados não se vêem mais).

Eram verdadeiros momentos de tranquilidade e paz. De repente, as coisas mudaram. O domingo passou a ser dia de clube, corridas, cervejadas e televisão. E ficamos mais rudes, agressivos, intolerantes. Pela manhã, o cidadão, quando católico, comparece à missa, retornando para a casa ou indo diretamente para seu clube, onde fica até a noite ou então liga a TV não quer ser incomodado, nem para ir almoçar na mesa. A imagem na telinha reina absoluta, não se permitindo quanquer outra atividade ou reclamação.

Na verdade, não se consegue mais visitar certas pessoas. Durante a semana, por falta de tempo, e aos domingos, por falta de educação. Sim, por falta de educação, pois para desligar o aparelho e conversar com aquele que o visita, o distinto fica emburrado, malcriado, de cara fechada e nem responde a alguma pergunta a ele dirigida. A falta de educação e o apego à TV são tão grande, que nem para levá-lo à porta ele vai, quando o visitante desiste e resolve ir embora. Lá no fundo da sala ele deve pensar: se o programa da TV permitir, já vai tarde. E o camarada sai tropeçando, com saudade dos bons tempos, quando a visita a um amigo valia a pena.

Termina um ano e outro inicia

É tempo de balanço. Encerra-se mais um capítulo da nossa existência. Tempo de avaliarmos o que fizemos ou deixamos de fazer. Tempo de agradecer a Deus (aliás temos que agradecer todos os dias).

Estava analisando meu livro de 365 páginas referente ao ano 2016, e percebi muitas falhas, coisas que deveriam ser feitas e não foram. Outras pequenas foram, como por exemplo a entrada nos lares semanalmente através da coluna, para contar fatos ligados ao passado glorioso do esporte em Araras. Em nosso Cantinho de Saudade procurei homenagear aqueles que partiram do nosso convívio, mas que em vida souberam honrar as cores de nossas agremiações.

Assim, mais um ano se foi. Aproveitamos para lembrar de uma frase: “Cristo morreu de braços aberto, quem somos nós para cruzar os braços com tantas coisas pela frente a fazer, por um mundo melhor?”