Os reflexos da corrupção

Não é uma afirmação original, mas é preciso que se diga e ressalte: estamos demasiadamente anestesiados frente a doses quase letais de corrupção. O brasileiro se acostumou a ler diariamente nos noticiários denúncias de corrupção, e parece não dar muita importância a cada caso novo, já que é “apenas mais um”.

O senador Aécio Neves, presidenciável em 2014, e cotado para concorrer novamente ao mesmo cargo no futuro, se apresentou de maneira constrangedora no Senado Federal durante a semana, ao se “vitimizar” como se houvesse uma maliciosa tentativa de incriminá-lo por uma conduta que, segundo ele, não passou de uma tentativa de venda do apartamento da própria mãe. Ora, que venda mais estranha…

Não muito diferente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se diz vítima da “mídia golpista” que o persegue somente porque ele cogitou comprou um apartamento triplex em uma situação no mínimo estranha: construtoras privadas, benevolentemente, bancariam obras em uma propriedade particular dele a troco de nada. Para Lula, não há nada estranho. Afinal, ele nunca foi o dono da propriedade – mas há quem indique que a falecida esposa, Marisa Letícia, esteve algumas vezes no local cuidando da decoração do referido imóvel. Que jamais pertenceu à família, segundo Lula.

Michel Temer (PMDB), presidente da República, tem postura também “estranha”. Ele diz que apenas recebeu um megaempresário, nas altas horas da noite e sem agenda oficial por um simples descuido inocente, e diz que se ouviu indícios de crimes do tal empresário, não deu muita confiança ao assunto porque o citado não passava de mero “falastrão”.

Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal também não se acha impedido de julgar políticos com quem teve conversas aparentemente íntimas demais – há quem entenda que ele não poderia julgar Aécio Neves, por exemplo. Mas Mendes não arreda o pé, e permanece no caso em que o Senador é investigado.

É preciso rememorar essas situações “estranhas”, para que não esqueçamos: os reflexos dos escândalos não envolvem somente os nomes citados acima. O resultado das “crises” citadas se dá no dia a dia da população: problemas na economia, no crescimento do país, na falta de empregos, no caos da saúde e da educação.

Outro exemplo mais destacado acontece hoje no Rio de Janeiro. Denúncias do Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Rio) sobre a falta de médicos, de insumos e a superlotação nos hospitais têm sido recorrentes.

Além disso, a violência tem disparado no estado. O juiz Sérgio Moro, ao condenar o ex-governador Sérgio Cabral, citou que parte da crise do Rio tem, sim, correlação com os desvios milionários feitos pelo antigo manda-chuva – Cabral era outro que dizia que a Justiça estava “interpretando mal” suas conversas e atos.

A precariedade dos serviços públicos – maior em algumas localidades, menor em outras – decorre da crise financeira e política, que decorre de erros administrativos e de escândalos de corrupção e que, por consequência, impactam em nossa rotina diária.

Talvez, quando nossa tolerância a cada caso citado acima for zero, começaremos a pressionar todo este sistema corrupto, para que qualquer agente público seja afastado das suas funções públicas toda vez que se envolver em uma atitude, no mínimo, suspeita. Quem sabe, assim, o brasileiro deixe de se anestesiar pela corrupção. E não tolere mais qualquer indício de desvio de dinheiro público.