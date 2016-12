Os melhores do Brasileiro Com o fim do Brasileirão, várias entidades e emissoras de TV elegeram suas seleções. Cada torcedor também deve ter em...

Os melhores do Brasileiro

Com o fim do Brasileirão, várias entidades e emissoras de TV elegeram suas seleções. Cada torcedor também deve ter em sua cabeça a própria seleção, mas a premiação oficial é da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), com votação de jornalistas de todo o Brasil. A seleção foi formada por: Jailson (Palmeiras); Jean (Palmeiras), Geromel (Grêmio), Mina (Palmeiras) e Jorge (Flamengo); Tchê Tchê (Palmeiras), Moisés (Palmeiras), Diego (Flamengo) e Dudu (Palmeiras); Robinho (Atlético/MG) e Gabriel Jesus (Palmeiras). Melhor técnico: Cuca (Palmeiras); técnico revelação: Jair Ventura (Botafogo); jogador revelação: Vitor Bueno (Santos); craque do campeonato: Gabriel Jesus (Palmeiras); craque da galera: Danilo (Chapecoense); gol mais bonito: Zé Roberto (Palmeiras).

Não deu…

A torcida brasileira não foi suficiente para o Atlético Nacional, da Colômbia, vencer o Kashima Antlers nesta quarta-feira e se classificar para a final do Mundial de Clubes. Perdeu para o time japonês por 3 a 0 e não disputará o sonhado título mundial. O Atlético ganhou a simpatia dos brasileiros depois das comoventes homenagens realizadas na Colômbia após o trágico acidente aéreo que matou quase o time inteiro da Chapecoense.

Uso da tecnologia

Este jogo do Atlético e o Kashima ficou marcado pelo uso da tecnologia televisiva para o árbitro marcar um pênalti a favor do time japonês. Curiosamente, somente depois de dois minutos do lance polêmico, quando a bola saiu pela lateral, que o árbitro consultou a TV e marcou a penalidade. Apesar dos pesares, sempre fui favorável ao uso da tecnologia no futebol, para evitar erros grotescos da arbitragem. Quem é contra normalmente é o próprio árbitro, como o chato do Arnaldo César Coelho, da Sportv, que defende a tese de que a decisão deve continuar com o árbitro, de acordo com sua interpretação no momento do lance.