Os dois lados da moeda

Militantes de partidos de esquerda constantemente conclamam a população para que fique atenta às investigações da própria Operação Lava Jato – que focou em diversos esquemas que beneficiaram o próprio Partido dos Trabalhadores – e que têm demonstrado que o PT não é o único enlameado em denúncias e esquemas de corrupção.

De fato, desde o início do ano, as citações dentro da Lava Jato a partidos fortes do cenário nacional, como o PSDB e o PMDB, se tornaram mais constantes e mostram que, inegavelmente, a população deve cobrar também de tucanos e de peemedebistas respostas sobre escândalos.

Levantamento do jornal O Estado de São Paulo, feito em junho, mostra que os 12 Estados alvos da Lava Jato concentram apenas um terço dos eleitores do País, mas receberam R$ 2,00 de cada R$ 3,00 (66%) doados às campanhas majoritárias do PMDB, nas duas últimas eleições para governador e senador.

Segundo o Estadão, estados alvos da Lava Jato concentraram, estranhamente, “parte significativa do dinheiro arrecadado pelos três partidos”. Este dinheiro “veio de empreiteiras investigadas na Lava Jato. Há indícios de que doações eleitorais tenham sido feitas para “lavar” propinas resultantes de desvios de recursos públicos”.

No caso do PMDB, o ex-senador Sergio Machado admitiu que “propinas destinadas a José Sarney e Romero Jucá eram, por vezes, disfarçadas como doações oficiais de campanha aos diretórios do partido no Maranhão e em Roraima”.

Outro exemplo de nome tucano envolvido em acusações foi suscitado em junho deste ano pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Ele acusou – depondo a investigadores da Operação Lava Jato – Aécio Neves de receber R$ 1 milhão em recursos ilícitos e em dinheiro para a campanha eleitoral que o elegeu deputado federal em 1998. A suspeita levou à abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal.

Em agosto deste ano, mais uma vez os tucanos foram citados em escândalos de corrupção. O juiz federal Sérgio Moro destacou em sua decisão para autorizar a deflagração da “Operação Resta Um” – mais uma etapa da Lava Jato – que os R$ 10 milhões supostamente pagos pela Queiroz Galvão ao senador do PSDB Sérgio Guerra, em 2009, para abafar a CPI da Petrobrás, foram abatidos de montante de propina.

Sem citarmos o “escândalo dos trens” em São Paulo. Retornando a 2016, vale recordar que o presidente da Assembléia Legislativa de São Paulo, Fernando Capez (PSDB), foi citado como beneficiário de esquema de fraude em licitações de merenda escolar de 22 cidades paulistas.

Por fim o último exemplo é que, em agosto houve a revelação (divulgada pela Folha de São Paulo) de que em 2010 a Odebrecht colocou R$ 23 milhões – sem nota fiscal – no caixa da campanha presidencial de José Serra.

Até por tantas citações, dentre casos e mais casos de corrupção no país, é evidente que muitos estão atribuídos ao PT – que teve escusas participações em esquemas –, mas é inegável que contra tucanos, peemedebistas, além de nomes de peso de partidos como o PP, pesam graves acusações.

Que a queda da hegemonia do PT nas eleições não iluda o cidadão que o problema com corrupção está resolvido. Investigações apontam esquemas de corrupção nas mais diversas esferas de governos, independentemente de sigla, e isso mostra a necessidade de se cobrar sempre dos novos eleitos, não somente através dos partidos que integram, mas pelos atos que praticam.

E que os políticos também não se iludam. A sociedade está ávida por mudanças na legislação eleitoral, e na caça aos esquemas de financiamento fraudulento de campanhas que mantém a longevidade de políticos profissionais nas diferentes esferas de poder. E hoje também a população, através das mídias sociais, não deve e não vai recuar um milímetro nessas cobranças, principalmente enquanto não perceber mudanças estruturais significativas e que possibilitem a ascensão de novos representantes idôneos, que defendam realmente os interesses da população e punam exemplarmente os maus exemplos.