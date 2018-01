Durante este período de férias até o carnaval, as pessoas certamente estão em busca de diversão. Muitos pegam estrada rumo ao litoral e do...

Compartilhe em suas redes sociais!

Durante este período de férias até o carnaval, as pessoas certamente estão em busca de diversão. Muitos pegam estrada rumo ao litoral e do lazer aquático. O que expõe as vísceras de problemas recorrentes e inerentes a estes programas, quando associados a ingestão abusiva de álcool – os acidentes de trânsito e os afogamentos. Problemas ligados à irresponsabilidade dos cidadãos, e também da falta de políticas públicas que projetem melhores resultados de prevenção e conscientização dos riscos do consumo abusivo do álcool, e de que a mesma é sim um tipo perigoso de droga.

Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que foram registrados 987 acidentes e 67 mortos nas rodovias federais no feriado de Ano Novo. Os números, divulgados no último dia 2, se referem a ocorrências computadas entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro. Ainda de acordo com a Polícia, dos 987 acidentes, 183 foram considerados graves – aqueles em que há pelo menos um morto ou uma pessoa ferida gravemente. Do montante, 565 motoristas dirigiam após ingerir bebida alcoólica. A média foi de um flagrante de embriaguêz a cada 42 testes com o bafômetro, segundo a corporação.

Parece “lugar comum” dizer que os dados falam por si só no que tange o tamanho do problema. E é mesmo. A questão é que nada muda. O Brasil é mesmo um país de leis que nascem mortas, não é mesmo? Ainda que por algum tempo houve a esperança trazida pela lei seca, e até mesmo a sanção em 20 de dezembro da alteração da Lei 9.503, que aumenta a pena de 2 a 5 anos, para 5 a 8 anos de reclusão em casos em que o cidadão se envolva em mortes no trânsito, quando embriagado. Mas ficou só nisso. E o resto? Onde estão as campanhas eficazes para demonstrar a mistura bombástica do álcool associado ao volante? Onde estão às políticas que demonstram que esta é uma substância com poder de entorpecer, sim?

Outro índice preocupante ligado ao consumo alcoólico, principalmente no período de férias (de novembro a fevereiro), é o de afogamentos. Segundo a Sobrasa (Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático), a cada 84 minutos um brasileiro morre afogado e 49% de todos os óbitos ocorrem até os 29 anos – faixa etária mais propensa ao abuso alcoólico. E como aponta a OMS (Organização Mundial de Saúde), o abuso da bebida chega a ser responsável por até 80% dos casos de afogamento. A pessoa bebe e vira nadador. E não se veem campanhas maciças que demonstrem o tamanho do problema.

A questão é que, contra fatos não existem argumentos. Não há fórmula mágica para resolver estes que certamente são problemas de saúde pública – sim, já que onera o SUS. É apenas parar de tapar o sol com a peneira e colocar em prática uma briga enfática contra a imagem “inocente” do álcool, contra as morenas saradas da televisão, e colocá-lo na sua correta classificação – a de droga.

É hora de deixar de colocar os interesses capitalistas acima da vida! É hora de reconhecer que há uma total falha cultural, e na lei, ao diferenciar o álcool das outras drogas, já que é tão perigosa e nociva quanto qualquer outra dessas substâncias. Se é que não é ainda mais perigosa, já que vicia, altera o estado fisiológico e psicológico e ainda é lícita e acessível a qualquer um, em qualquer botequim na esquina.