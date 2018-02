Pedro Guilherme Engles e Sérgio Pereira dos Santos Neto nunca se imaginaram sendo produtores e trabalhar na área de filmagens, mas isso...

Compartilhe em suas redes sociais!

Pedro Guilherme Engles e Sérgio Pereira dos Santos Neto nunca se imaginaram sendo produtores e trabalhar na área de filmagens, mas isso não impediu o destino de torná-los os “caras da 7 Chaves Produções”. Empresa, que pela projeção que já atingiu, mostrou que certamente este era o caminho mais certo para canalizar o talento dos dois.

Sérgio deixou sua formação para migrar para o ramo. “ Na verdade nunca imaginei trabalhando com isso, estudei cinco anos para ser um Engenheiro Civil, mas sempre gostei da área da filmagem. Iniciamos a 7 Chaves em 2015 e por ai só aumentou meu amor por essa profissão e o interesse por sempre querer aprender mais!”, contou.

Pedro revelou que foi levado para a carreira após viver a experiência. “Nunca imaginei, mas comecei em 2015, depois de participar de alguns casamentos e me interessar por essa área”, disse ele.

A ideia de virar empreendedor saiu, como outras tantas, de uma conversa. “Me interessei por essa área e conversando com o Sérgio (meu sócio), surgiu a ideia de criamos uma produtora. pensamos em vários nomes, até que chegamos na ideia da 7 Chaves Produções. Começamos em 2015, com alguns eventos, mas no ano de 2017, foi onde mais crescemos profissionalmente, entrando em 2018 com a agenda cheia”, revelou Pedro.

Para Sérgio, que sempre gostou do ramo, a empresa surgiu de um hobbie e sua vontade de contar história através de suas lentes. “É muito prazeroso e então após observar a área da filmagem nos interessamos e fomos atrás de aprender mais! Até que chegamos na ideia de abrir a 7 Chaves Produções. Em 2017 crescemos e nos destacamos, tendo um de nossos trabalhos exibidos em rede nacional (Ana Maria Braga). E agora entramos em 2018 com a agenda cheia”, emendou ele.

Hoje a 7 Chaves faz produções elaboradas e diferenciadas que vão desde casamento, aniversários, até comerciais e institucionais.

“Hoje nos especificamos em filmagem. Nossos trabalhos são separados em duas categorias: Vídeos Sociais – envolvendo casamentos, aniversários, debutantes e os Publicitários/Artísticos – institucionais, publicitários para rede social e TV, aftermovies, videoclipes musicais, entre outros”, finalizou Sérgio.

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Pedro Guilherme Engles

Idade: 21 anos

Profissão: produtor

Formação: ensino médio completo

Viagem

Melhor já feita: cruzeiro marítimo

Sonha fazer: Tailândia

Personalidade

Defeito: impaciente

Qualidade: organizado

Sonho: ter um futuro

Identidade

Família: amor

Saudade: algumas amizades que a vida separa

Mulher de coragem: mãe (Sandra Regina Chiaroto Engles )

Homem forte: pai (Pedro de Jesus Engles)

Visão Nacional

Política: roubalheira

Sociedade: lutando por igualdade

Araras

Uma escola: E.E. Carlota Fernandes de Souza Rodini

O que te agrada: tranquilidade

O que te incomoda: entretenimento

Cultura

Trilha sonora: Beneath Your Beautiful

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Sérgio Pereira dos Santos Neto

Idade: 23 anos

Profissão: Videomaker

Formação: Engenharia Civil

Viagem

Melhor já feita: Rio de Janeiro

Sonha fazer: Caribe (Inclusive vou realizar esse mês)

Dica: invista em viagens, o maior bem lucrativo para a mente!

Personalidade

O que te define: família

Defeito: bagunceiro

Qualidade: perfeccionista no trabalho

Sonho: internacionalizar minha carreira de produtor

Identidade

Família: tudo

Saudade: avós

Mulher de coragem: mãe (Déborah R. Palaver Pereira dos Santos)

Homem forte: pai (Roberto Pereira dos Santos)

Visão Nacional

Política: prefiro não comentar

Sociedade: interesseira

Quem melhor representa o Brasil: Neymar

Política local

Uma ação: igualdade

Necessidade: Educação

Araras

Uma escola: E.E. Carlota Fernandes de Souza Rodini

O que te agrada: beleza da cidade

O que te incomoda: falta de lazer/entretenimento

Ponto preferido: minha casa

Cultura

Livro: Saga Percy Jackson

Trilha sonora: Ministério Aliança do Tabernáculo – Enquanto Espero

Sessão pipoca: meus filmes de casamento